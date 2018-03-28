Португалия отзывает посла из России для консультаций по «делу Скрипаля»

В закладки

Москва, 28 марта. Власти Португалии отзывают посла из России для консультаций в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва.

«Португалия отзывает посла в Москве для консультаций», — заявил министр в эфире телеканала RTP.

Ранее США, Канада, Норвегия, а также 16 стран Евросоюза выслали российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Позднее аналогичные решения приняли правительства Болгарии, Люксембурга, Мальты и Словакии.

Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом А234 в английском городе Солсбери. Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России», после чего Лондон выслал из Великобритании 23 российских дипломатов. Москва опровергла обвинения Лондона, а также потребовала предоставить материалы расследования, однако власти Великобритании отказываются предоставлять к ним доступ под различными предлогами.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.