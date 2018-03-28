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Посетители жаловались на запах горящей проводки в «Зимней вишне» за сутки до трагедии — СК РФ
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    Посетители жаловались на запах горящей проводки в «Зимней вишне» за сутки до трагедии — СК РФ

    18:54  28 Марта 2018
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    Посетители жаловались на запах горящей проводки в «Зимней вишне» за сутки до трагедии — СК РФ

    Москва, 28 марта. Запах горящей проводки ощущался в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово за сутки до трагедии, унесшей жизни 64 человек. По словам главы СК РФ Александра Бастрыкина, на подозрительный запах жаловались посетители ТЦ.

    «Мы сейчас выявляем очевидцев, свидетелей, которые говорили,… что были запахи проводки горящей, уже за сутки сами посетители чувствовали, что что-то не в порядке…» — рассказал глава Следственного комитета на специальном совещании с Владимиром Путиным, посвященном трагедии.

    Быстрыкин отметил, что, по всей видимости, в «Зимней вишне» периодически возникали проблемы, и «все свыклись, и посетители, и хозяева особого внимания не обращали на это».  

    Напомним, во время совещания с Путиным по ЧП в Кемерово Быстрыкин доложил о двух основных версиях пожара в торговом центре, а также отметил, что специалистам потребуется не менее трех месяцев, чтобы полностью завершить экспертизу по этому делу.

    Глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова в свою очередь назвала число опознанных погибших.

    Один из крупнейших пожаров за последние сто лет в России произошел 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Жертвами трагедии стали 64 человека. В среду в России объявлен траур.   

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    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #пожар #бастрыкин #ск рф #причина #проводка #запах #зимняя вишня
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