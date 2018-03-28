СК РФ просит заочно арестовать украинского пранкера, сообщившего о «сотнях жертв» пожара в Кемерово

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Москва, 28 марта. Следственный комитет РФ ходатайствует в Басманном суде о заочном аресте украинского пранкера Евгения Вольнова (Никита Кувиков), который распространял ложные слухи о «сотнях жертв» пожара в Кемерово. Об этом в среду заявила официальный представитель Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании заочного ареста в отношении Кувикова Никиты Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды — прим. ФАН), — рассказала она РИА Новости.

Отметим, что, если вина Вольнова будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. По словам следователей, блогер публично распространял недостоверную информацию о числе погибших и пострадавших, вводя в заблуждение родственников, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что российский врач скорой помощи, который на митинге заявил о 300 погибших при пожаре, признался, что узнал эту информацию из соцсетей, а также принес извинения. Жертвами пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следователи выясняют причину пожара и дают оценку действиям персонала торгового центра.

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