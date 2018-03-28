Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с президентом Вьетнама

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Москва, 28 марта. Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и Чан Дай Куанг провели телефонные переговоры, в ходе которых был обсужден график контактов на различных уровнях, а также проблематика успешно развивающегося взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом, а также график контактов.

Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства России и Вьетнама, наращивании двустороннего сотрудничества в различных областях

Путин и Чан Дай Куанг подчеркнули, что этому будет способствовать активная реализация договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне в июне и ноябре 2017 года.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил с российским лидером Владимиром Путиным подготовку к саммиту «Россия — Турция — Иран» по Сирии, который состоится в Турции 4 апреля.

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