Пожар в Кемерово: Скворцова назвала число опознанных погибших

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Москва, 28 марта. Двадцать три погибших при пожаре в Кемерово опознаны, двадцать два — уже похоронены. Об этом в среду сообщила глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова.

«На сегодняшний день уверенно опознано 23 погибших, 22 было сегодня похоронено, трое погибших сейчас эвакуируются в Томск, один — в Красноярск…» — рассказала глава Минздрава на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, опознание еще одного погибшего под вопросом, а остальные не могут идентифицированы визуально — для их опознания будет проведена генетическая экспертиза.

Напомним, во время совещания с президентом РФ по ситуации в Кемерово глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что у следствия есть две основные версии трагедии. При этом версию поджога он назвал маловероятной.

В Следственном комитете в среду также рассказали о сроках завершения экспертизы по делу о пожаре в «Зимней вишне».

Пожар в одном из крупнейших ТЦ города Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, трагедия унесла жизни 64 человек, более 40 из которых — дети.

Как сообщает «Утро.ру», Госдума в связи с трагедией поддержала создание специальной рабочей группы, которая проанализирует законодательство РФ после пожара в Кемерово.

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