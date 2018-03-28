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Новороссия
Донбасс сегодня: украинская артиллерия «утюжит» ДНР, под Донецком разбили ДРГ ВСУ
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    Донбасс сегодня: украинская артиллерия «утюжит» ДНР, под Донецком разбили ДРГ ВСУ

    19:16  28 Марта 2018
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    ВСУ в Донбассе

    Донбасс, 28 марта. По всей линии фронта в Донбассе наблюдается обострение — ВСУ бьют из гаубиц и минометов. Под Донецком разбита группа украинских диверсантов. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    За минувшие сутки ВСУ выпустили по территории Донбасса более 340 артиллерийских снарядов, мин и гранат. Только в Донецкой народной республике режим перемирия нарушался 12 раз.

    Донбасс сегодня: украинская артиллерия «утюжит» ДНР, под Донецком разбили ДРГ ВСУ

    Так, ключевыми направлениями для атак стали Горловка и Мариуполь. Там солдаты украинской армии применяли 122-мм гаубицы и минометы. В сторону Донецка ВСУ выпускали 82-мм мины. В результате атак в Докучаевске повреждения получила одна квартира. В Луганской народной республике обстрелян поселок Логвиново. По нему ВСУ выпустили около 40 снарядов из штатного вооружения БМП.

    Провальная операция ВСУ

    Украинские диверсанты из 57 бригады пытались выйти на позиции армии ДНР в районе поселка Пески (север Донецка — прим. ФАН), однако получили серьезный отпор. По данным оперативного командования народной республики, во время вылазки украинская ДРГ потеряла пять человек убитыми и троих ранеными.

    ДРГ ВСУ

    Сейчас в украинской бригаде специального назначения работает комиссия, которая должна выяснить, кто стал инициатором операции, потому что она не была согласована с высшим военным командованием в Киеве.

    Украинский снайпер и «живые мишени»

    Информационный ресурс украинского волонтерского проекта «Вернись живым» порадовал киевские СМИ новой порцией фейков и дезинформации. Так, волонтеры рассказали, что военнослужащие ДНР якобы выставляют на передовые гражданских, чтобы засечь позиции украинских военных.

    Донбасс сегодня: украинская артиллерия «утюжит» ДНР, под Донецком разбили ДРГ ВСУ

    В материале детально описывается механизм такой постановки, но не приводится никаких аргументов и доказательств. Корреспондент ФАН обратился за разъяснениями к военнослужащим ВС ДНР в Горловке. В ответ солдаты республиканской армии рассказали, что они «не для того шли защищать Донбасс и свои семьи, чтобы в качестве мишеней выгонять их потом под снайперский огонь ВСУ».

    «Когда им нужно (украинской стороне — прим. ФАН) — они спокойно выкладывают в Сеть видео из снайперского прицела расстрела наших боевых товарищей. А в описанном выше случае нет ничего — ни видео, ни фото. Пусть снимут и покажут, как мы прикрываемся людьми, тогда и поговорим», — подытожил военнослужащий с позывным «Степан».

    Донбасс сегодня: украинская артиллерия «утюжит» ДНР, под Донецком разбили ДРГ ВСУ

    Примечательно, что личность своего «информатора» украинские волонтеры называть не стали, прикрывшись формулировкой «для обеспечения безопасности».

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    Автор: Николай Романенко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #днр #всу #киев #обстрел #лнр #донецк #дрг #луганск #диверсанты #снайпер
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