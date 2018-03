«Волочкова проявилась»: балерину раскритиковали за танцы после трагедии в Кемерово

Профессионально я танцую на сценах больших и маленьких на пуантах.???????? А в караоке я отдыхаю!???????????? В любви и радости. С друзьями. Улыбнитесь с нами!???? @fortepianokaraoke @laginru #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #весна

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Mar 25, 2018 at 1:58pm PDT