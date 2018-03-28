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«Волочкова проявилась»: балерину раскритиковали за танцы после трагедии в Кемерово
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    «Волочкова проявилась»: балерину раскритиковали за танцы после трагедии в Кемерово

    18:33  28 Марта 2018
    2048

    «Волочкова проявилась»: балерину раскритиковали за танцы после трагедии в Кемерово

    Москва, 28 февраля. Россияне раскритиковали известную балерину Анастасию Волочкову за видеозаписи танцев в караоке-баре.

    Несколько дней назад Волочкова опубликовала в Instagram пост, в котором она выразила соболезнования семьям погибших и пострадавшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Однако позднее она выложила фотографии и ролики, сделанные во время посещения караоке-бара.

    «Профессионально я танцую на сценах больших и маленьких на пуантах. А в караоке я отдыхаю! В любви и радости. С друзьями. Улыбнитесь с нами», — написала балерина.

    Поклонники женщины не оценили ее циничный поступок после трагедии.

    «Вот это и возмущает людей. Ни стыда, ни совести у человека. А она сама мать. Хотя она такая же мать, как я балерина», — отметили в комментариях.

    «Ей вообще все равно, что здесь пишут. И спит, наверное, хорошо после всего вышенаписанного», — возмутились некоторые.

    «Почему-то никогда не верю Насте — ни когда она плачет, ни когда она смеется. Для меня — все фальшиво, все наигранно  жеманно и мерзко», — подчеркнули в соцсетях.

    «Оля Бузова отменила концерт… А Анастасия если не смогла отменить мероприятие то хотя бы не выставляла», — добавили другие.

    «А посты так и не убирает… Видать, Интернет отключили… Или еще что то», — указали комментаторы.

    «Волочкова не извинится никогда, потому что не понимает, за что этот гнев на нее обрушился. Да и не нужны ее извинения уже никому ! Не нужно писать никаких петиций, и уж тем более президенту! Люди, просто научитесь видеть и думать! Читаю комментарии и вижу, что многочисленные прежние защитницы «прозрели». Это уже хорошо. Просто прекратите поощрять вульгарность и пошлость, и все станет на свои места. Горе как лакмусовая бумажка, проявляет все человеческие плюсы и минусы. Волочкова проявилась», — резюмировали юзеры.

    Напомним, ранее стало известно о том, что пожар в ТРЦ в Кемеровской области унес жизни 64 человек.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #волочкова
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