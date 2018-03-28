«Волочкова проявилась»: балерину раскритиковали за танцы после трагедии в Кемерово

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Москва, 28 февраля. Россияне раскритиковали известную балерину Анастасию Волочкову за видеозаписи танцев в караоке-баре.

Несколько дней назад Волочкова опубликовала в Instagram пост, в котором она выразила соболезнования семьям погибших и пострадавшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Однако позднее она выложила фотографии и ролики, сделанные во время посещения караоке-бара.

«Профессионально я танцую на сценах больших и маленьких на пуантах. А в караоке я отдыхаю! В любви и радости. С друзьями. Улыбнитесь с нами», — написала балерина.

Поклонники женщины не оценили ее циничный поступок после трагедии.

«Вот это и возмущает людей. Ни стыда, ни совести у человека. А она сама мать. Хотя она такая же мать, как я балерина», — отметили в комментариях.

«Ей вообще все равно, что здесь пишут. И спит, наверное, хорошо после всего вышенаписанного», — возмутились некоторые.

«Почему-то никогда не верю Насте — ни когда она плачет, ни когда она смеется. Для меня — все фальшиво, все наигранно жеманно и мерзко», — подчеркнули в соцсетях.

«Оля Бузова отменила концерт… А Анастасия если не смогла отменить мероприятие то хотя бы не выставляла», — добавили другие.

«А посты так и не убирает… Видать, Интернет отключили… Или еще что то», — указали комментаторы.

«Волочкова не извинится никогда, потому что не понимает, за что этот гнев на нее обрушился. Да и не нужны ее извинения уже никому ! Не нужно писать никаких петиций, и уж тем более президенту! Люди, просто научитесь видеть и думать! Читаю комментарии и вижу, что многочисленные прежние защитницы «прозрели». Это уже хорошо. Просто прекратите поощрять вульгарность и пошлость, и все станет на свои места. Горе как лакмусовая бумажка, проявляет все человеческие плюсы и минусы. Волочкова проявилась», — резюмировали юзеры.

Напомним, ранее стало известно о том, что пожар в ТРЦ в Кемеровской области унес жизни 64 человек.

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