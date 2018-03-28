«Получается, подставил»: заявивший о 300 погибших в Кемерово врач извинился за фейк

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Кемерово, 28 марта. Врач линейной бригады скорой помощи, который на митинге заявил о 300 погибших при пожаре в Кемерово, признался, что данная информация была недостоверной и извинился за фейк. По словам мужчины, о «300 погибших» он узнал из социальных сетей.

«Я там лично-то не был. Так что получается, подставил. В память о них только (о погибших — прим. ФАН) я извиняюсь», — отметил мужчина.

Напомним, что в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По одной из версий, пожар устроил подросток с зажигалкой, по другой — возгорание произошло из-за неисправной проводки.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил найти человека, который подписал документ об отсутствии замечаний при осмотре здания торгового центра в 2016 году, а губернатор Кемеровской области Аман Тулеев лично посетил несколько семей, которые потеряли близких в результате трагедии. В среду суд арестовал охранника, который, по версии следствия, не включил пожарную тревогу, и арендатора «Зимней вишни».

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