«Поход на Восток» провалился: Онищенко отреагировал на презентацию по «делу Скрипаля»

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Провалом премьер-министра Великобритании Терезы Мэй назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова презентацию, которую показали представителям иностранных посольств на брифинге в британском посольстве в Москве 22 марта. Британский «поход на Восток» провалился, отметил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в связи с высылкой российских дипломатов из США и Европы, спровоцированной презентацией, которая должна была «доказать» якобы причастность России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.

«О безосновательности обвинений в адрес России в связи с так называемым «делом Скрипаля» мы с вами говорили не раз, — отметил Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. — И представленная Лондоном смехотворная презентация — это очередная жалкая попытка придать через визуализацию видимость законности бездоказательным обвинениям в адрес России. Я уж не говорю, что обвинения, звучащие из уст Терезы Мэй, больше напоминают площадную брань, а не речи премьер-министра одной из старейших и уважаемых европейских стран».

Высылку нескольких десятков российских дипломатов из США и стран ЕС в связи с «делом Скрипаля» Геннадий Онищенко назвал беспрецедентной акцией, нарушающей все дипломатические нормы.

«Мы видим беспрецедентную в дипломатической практике высылку сотрудников российских диппредставительств из США, из почти двух десятков стран Европы, а также из квази-государств, которые больше всех стараются в этом нестройном хоре обвинителей России. Я имею в виду в том числе страны, которые совсем недавно носили общее название прибалтийских республик Советского Союза», — отметил Геннадий Онищенко.

Российский ответ

Геннадий Онищенко высказал предложения, каким должен быть оптимальный ответ Москвы на беспрецедентную антироссийскую кампанию, развязанную Западом.

«Думаю, наша страна должна ответить зеркально, выслав соответствующее количество американских и европейских дипломатов, — отметил Онищенко. — А начать следует с выдворения представителей Соединенных Штатов, которые стали застрельщиками в этом антироссийском безумии».

Собеседник ФАН напомнил, что Вашингтон заявил о высылке 60 российских дипломатов, в том числе представителей международных организаций, располагающихся в США, в частности ООН.

«Высылка российских сотрудников ООН вообще не входит в компетенцию США», — напомнил Геннадий Онищенко.

При этом зампред комитета Госдумы отметил, что при помощи ответных мер — высылки западных дипломатов — Россия сможет значительно оздоровить ситуацию в столице.

«Это даст нашей стране хорошую санацию от людей, которые формально являясь дипломатами, занимаются у нас разведывательной и подрывной деятельностью, так что будет только лучше, когда мы вышлем из Москвы около 60 американцев», — отметил Онищенко.

Что касается других действий, то Россия, не обращая внимание на недругов, просто должна идти своим курсом, требуя расследования отравления Скрипаля в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Мы должны спокойно, убедительно, не вступая в бессмысленные дискуссии и не поддаваясь на провокации, требовать от Запада исполнения всех международных договоренностей, и только на этой основе двигаться дальше», — отметил парламентарий.

По мнению Геннадия Онищенко, для проведения Россией этой линии важны, в том числе, неправительственные международные контакты.

Депутат напомнил, что в апреле в Москве пройдет Международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии (EECAAC-2018). По мнению Онищенко, эту площадку можно использовать для донесения до зарубежных партнеров последовательной позиции Москвы по различным вопросам.

Также Геннадий Онищенко считает важным, что Госдума приняла в первом чтении закон о Российской академии наук, в котором за РАН впервые закрепляется право на ведение международной деятельности. По словам Онищенко, так называемая «научная дипломатия» очень важна для донесения мнения России до международного сообщества.

«Так что угасший, так и не начавшись, «поход на Восток», который пытается организовать госпожа Мэй, скоро станет досадным воспоминанием. А нам надо идти дальше, не обращая внимания на западных горе-политиков, которые пытаются скрыть свои проблемы, раздувая антироссийскую истерию», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя опубликованную газетой «Коммерсант» презентацию британского МИД о якобы «причастности» России к отравлению Сергея Скрипаля, написала в Facebook:

«Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. На основе шести картинок приняты решения об ответственности государства в химической атаке».

Как сообщила «Газета.ру», в МИД России допускают причастность британских спецслужб к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, которое произошло 4 марта.

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