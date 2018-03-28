В Киеве закрыли станцию метро из-за сильного пожара

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Киев, 28 марта. В Киеве закрыли станцию «Левобережная» Святошинско-Броварской линии метрополитена. Как говорится в сообщении киевской подземки, причиной послужило сильное задымление.

«Красная линия. Обнаружено незначительное задымление на станции «Левобережная», — сказано в сообщении. — Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Стоит отметить, что видео с места инцидента уже появилось в социальных сетях. Предположительно, возгорание возникло в одном из киосков вблизи станции.

Напомним, ранее в автосалоне на улице Савушкина в Петербурге произошло сильное возгорание. В автосалоне было выявлено горение в кабельной шахте. Неполадка произошла в электропроводке, что вызвало в здании пожар.

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