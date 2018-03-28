Посольство РФ в Киеве благодарит украинцев за сочувствие в связи с трагедией в Кемерово

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Киев, 28 марта. Сотни жителей Киева принесли к зданию посольства России цветы, игрушки и записки со словами соболезнований в связи с трагедией в Кемерово. Российские дипломаты благодарны жителям украинской столицы за поддержку и соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.

«Киевляне несут к посольству цветы и игрушки, оставляют памятные записки и зажигают свечи. Благодарим всех, кто пришел почтить память погибших и выразить соболезнования их родным и близким», — сообщает пресс-служба посольства РФ в Киеве.

Стоит отметить, что киевляне начали нести цветы, игрушки и записки к зданию российского посольства в Киеве почти сразу после трагедии в Кемерово. На следующий день люди шли к зданию посольства непрерывным потоком. Украинцы также несли цветы и записки с соболезнованиями к зданиям российских диппредставительств в Одессе, Львове и Харькове.

Напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. По последним данным при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. 28 марта объявлен в России днем общенационального траура, передает «Ридус».

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