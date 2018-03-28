Бастрыкин назвал две основные версии возникновения пожара в Кемерово

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Москва, 28 марта. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал маловероятным возникновение пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово из-за поджога. По его словам, в настоящее время выдвигаются две основные версии трагедии.

«Это неисправность системы противопожарной безопасности и вторая версия, которая выдвигается лицами, которые привлекаются нами к уголовной ответственности — это должностные лица и специалисты — они утверждают, что возможен самоподжог с помощью открытого огня. Первые наши результаты показывают, что это маловероятная версия», — заявил Бастрыкин, который в среду принимал участие в совещании, посвященном пожару в Кемерово, в Ново-Огарево.

Глава СК РФ отметил, что расследованием трагедии занимаются 104 криминалиста и следователя. По словам Бастрыкина, уже очевидно, что никаких мер по устранению неполадок в системе пожаротушения «Зимней вишни» за неделю с того момента, когда она сломалась, принято не было.

Бастрыкин также рассказал, что в субботу отправится в Кемерово, где в том числе встретится с представителями потерпевших.

Напомним, ранее в СК РФ сообщили, что экспертизы по делу о пожаре займут от трех до пяти месяцев, при этом специалисты приложат все усилия, чтобы максимально ускорить этот процесс.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье — погибли 64 человека.

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