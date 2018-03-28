Сирия: правительственные войска выдвинули последний ультиматум боевикам в Думе

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Дамаск, 28 марта. Сирийская армия выдвинула последний ультиматум боевикам «Джейш аль-Ислам» с требованием добровольно покинуть город Дума в Восточной Гуте. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar.

По данным агентства, боевики «Джейш аль-Ислам» должны покинуть Думу до завершения эвакуации мирных жителей из населенных пунктов Джобар и Замалка. Если боевики откажутся сдать город, сирийская армия начнет операцию по освобождению Думы.

Стоит отметить, что к настоящему моменту большая часть удерживающих районы Восточной Гуты боевиков согласилась покинуть пригород Дамаска в рамках соглашения с правительственными силами, однако боевики «Джейш аль-Ислам» объявили, что не намерены покидать Думу.

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