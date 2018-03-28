Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Весь мир
Главные новости 28 марта
Происшествия
Крупный пожар охватил строительные бытовки в Подмосковье
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Главные новости 28 марта

    19:00  28 Марта 2018
    1298

    Главные новости 28 марта

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 28 марта.

    Подведены итоги запущенного в Twitter голосования о закрытии консульств Соединенных Штатов в России. Стали известны итоги голосования о закрытии консульств США в России.

    Очевидец трагедии в Кемерово 15летний Витя (имя изменено) вместе со своим лучшим другом Никитой был на сеансе в одном из залов. Он ненадолго покинул зал. В этот момент начался пожар. Его друг погиб. Витя рассказал о последних минутах жизни Никиты. Пожар в Кемерово: школьник рассказал о последних минутах жизни лучшего друга.

    Популярного телеведущего и автора фильма о президенте России Владимира Соловьева вызвали в Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в качестве эксперта. Совфед пригласил телеведущего Соловьева в качестве эксперта.

    Накануне официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт назвала Россию «чудовищем из морских глубин», у которого «длинные руки и много щупалец». В России оценили аллегоричность языка американской дипломатии. США играют с огнем: в Госдуме ответили на сравнение России с «чудовищем из морских глубин».

    Следователи по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово взяли показания у двух контролеров кинотеатра. По словам женщин, когда они узнали о возгорании, то начали забегать в залы и кричать, чтобы люди срочно покинули помещение. Контролеры рассказали подробности о гибели людей при пожаре в Кемерово.

    Заместитель губернатора кемеровской области Алексей Зеленин снят с должности. Пост займет Ольга Турбаба. Об этом сообщает источник в администрации Кемеровской области. Замгубернатора Кемеровской области снят с должности после пожара в «Зимней вишне».

    В сгоревшем торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово обнаружены тела всех 64 погибших, сообщил заместитель главы МЧС Владлен Аксенов. Тела всех погибших обнаружены в сгоревшем ТРК «Зимняя вишня».

    Фотограф в Кемерово спас около 30 детей из горящего торгового центра «Зимняя вишня», использовав противогаз, который был в его реквизите. Фотограф спас 30 детей из ТЦ в Кемерово при помощи игрового реквизита.

    ВКС РФ ударили по «спящим ячейкам» ИГ1 (запрещено в РФ) в Дейр-эз-Зоре. Жители Манбиджа требуют, чтобы силы США покинули город. Конфликт между местными арабскими племенами и курдами в Ракке продолжает углубляться. Сирия итоги за сутки на 28 марта 06.00: операция ВКС РФ в Дейр-эз-Зоре, конфликт курдов и арабов в Ракке.

    Опасные погодные явления, среди которых ураганы и град, угрожают в 2018-м году порядка 30 регионам России. Ураганы и град угрожают 30 регионам России в 2018 году.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #иг #пожар #вкс рф #госдума #дейр-эз-зор #манбидж #ракка #соловьев #кемерово #совфед #науэрт #зимняя вишня
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Не нужно лгать»: только 40% украинцев доверяют своему телевидению

      13:22 30 Марта 2018 35
      Читать
      13:08
      Сегодня

      «Русские к нам очень хорошо относятся»: закрытие генконсульства США опечалило американцев в Петербурге
      12:59
      Сегодня

      Негде будет проводить пикеты: Стариков иронично прокомментировал закрытие генконсульства США в Петербурге
      11:37
      Сегодня

      Появилось видео, как американские дипломаты покидают генконсульство США в Петербурге
      10:44
      Сегодня

      Российского брата украинского пранкера подозревают в распространении детского порно
      9:57
      Сегодня

      СК РФ провел обыски в квартире владелицы ТЦ «Зимняя вишня»

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018 530

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      1078

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      507

      Снова держит строй главный твой герой: группа «Зверобой» презентовала новый альбом о Родине. ФАН-ТВ

      11:08 29 Марта 2018
      1005

      Шедевры «Золотого века» голландской живописи: в Пушкинском — выставка Лейденской коллекции. ФАН-ТВ

      10:04 29 Марта 2018
      1547
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Кремль отреагировал на прекращение вещания RT в Вашингтоне

      Кремль отреагировал на прекращение вещания RT в Вашингтоне

      12:34   30 Марта 2018
      412
      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      12:22   30 Марта 2018
      6839
      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      11:13   30 Марта 2018
      14203
      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      11:06   30 Марта 2018
      14762