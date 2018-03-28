Главные новости 28 марта

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 28 марта.

Подведены итоги запущенного в Twitter голосования о закрытии консульств Соединенных Штатов в России. Стали известны итоги голосования о закрытии консульств США в России.

Очевидец трагедии в Кемерово 15летний Витя (имя изменено) вместе со своим лучшим другом Никитой был на сеансе в одном из залов. Он ненадолго покинул зал. В этот момент начался пожар. Его друг погиб. Витя рассказал о последних минутах жизни Никиты. Пожар в Кемерово: школьник рассказал о последних минутах жизни лучшего друга.

Популярного телеведущего и автора фильма о президенте России Владимира Соловьева вызвали в Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в качестве эксперта. Совфед пригласил телеведущего Соловьева в качестве эксперта.

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт назвала Россию «чудовищем из морских глубин», у которого «длинные руки и много щупалец». В России оценили аллегоричность языка американской дипломатии. США играют с огнем: в Госдуме ответили на сравнение России с «чудовищем из морских глубин».

Следователи по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово взяли показания у двух контролеров кинотеатра. По словам женщин, когда они узнали о возгорании, то начали забегать в залы и кричать, чтобы люди срочно покинули помещение. Контролеры рассказали подробности о гибели людей при пожаре в Кемерово.

Заместитель губернатора кемеровской области Алексей Зеленин снят с должности. Пост займет Ольга Турбаба. Об этом сообщает источник в администрации Кемеровской области. Замгубернатора Кемеровской области снят с должности после пожара в «Зимней вишне».

В сгоревшем торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово обнаружены тела всех 64 погибших, сообщил заместитель главы МЧС Владлен Аксенов. Тела всех погибших обнаружены в сгоревшем ТРК «Зимняя вишня».

Фотограф в Кемерово спас около 30 детей из горящего торгового центра «Зимняя вишня», использовав противогаз, который был в его реквизите. Фотограф спас 30 детей из ТЦ в Кемерово при помощи игрового реквизита.

ВКС РФ ударили по «спящим ячейкам» ИГ1 (запрещено в РФ) в Дейр-эз-Зоре. Жители Манбиджа требуют, чтобы силы США покинули город. Конфликт между местными арабскими племенами и курдами в Ракке продолжает углубляться. Сирия итоги за сутки на 28 марта 06.00: операция ВКС РФ в Дейр-эз-Зоре, конфликт курдов и арабов в Ракке.

Опасные погодные явления, среди которых ураганы и град, угрожают в 2018-м году порядка 30 регионам России. Ураганы и град угрожают 30 регионам России в 2018 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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