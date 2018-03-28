Скворцова назвала сроки проведения генетической экспертизы погибших в Кемерово

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Москва, 28 марта. Проведение генетической экспертизы погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово займет не менее 21 дня, сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она заявила, что проведением исследования, сроки которого сокращены с 35 до 21 дня, займется Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы.

«Работы будут продолжаться круглосуточно, понадобится не менее 21 дня», — сказала глава Минздрава. Она уточнила, что проведение экспертизы займет не менее трех недель, поскольку предстоит серьезная работа.

Напомним, в результате пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека. Путин поручил СК РФ проверить все версии трагедии и провести полноценное расследование.

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