Кириенко: В Кузбассе отрабатывались технологии провокаций

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Москва, 28 марта. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что в Кузбассе после трагедии в Кемерово отрабатывались технологии провокаций. Об этом он сообщил на конференции Фонда развития гражданского общества во время своего выступления перед политологами.

«Надо понимать, что даже такие трагедии будут использоваться для провокаций. Это, к сожалению, факт, с которым нам придется жить, точно понимая сейчас уже всю отработанную для таких случаев технологию провокаций. Из произошедшего предстоит сделать большое количество выводов. Мы понимаем опасность, мы понимаем, какой это удар для людей. Поэтому это вещи, с которыми нам придется работать», — отметил Сергей Кириенко.

Напомним, 25 марта в Кемерово вспыхнул пожар в ТЦ «Зимняя вишня». На данный момент известно о 64 погибших, многие из них дети, которых пожар застал в кинотеатре во время сеанса. 27 марта в Кемерово, Москве, Санкт-Петербурге и еще более чем в 20 городах России прошли митинги и акции памяти жертв трагедии. 28 марта объявлено днем национального траура.

Буквально в первые часы после трагедии украинский пранкер Евгений Вольнов распространил фейк о не менее чем 300 погибших при пожаре. Впоследствии эта информация не подтвердилась, а сотрудники кемеровского морга дали доступ в учреждение инициативной группе, чтобы ее члены могли убедиться в том, что число жертв было в разы завышено Вольновым.

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