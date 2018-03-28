Путин попросил не затягивать генетическую экспертизу погибших в Кемерово

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Москва, 28 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил министра здравоохранения Веронику Скворцову не затягивать сроки генетической экспертизы погибших при пожаре в Кемерово.

В свою очередь, министр сообщила, что работы будут продолжаться круглосуточно, и понадобится не менее 21 дня. Как отметила Скворцова, этот срок и так был сокращен с 35 дней, «а быстрее трех недель может не получиться, так как предстоит серьезная работа».

Глава Минздрава добавила, что экспертизу будет проводить Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы.

Ранее Путин на встрече с главой СК РФ Александром Бастрыкиным дал поручение регулярно докладывать о ходе расследования трагедии в Кемерово.

Напомним, что пожар в кемеровском ТЦ начался в воскресенье, 25 марта. В результате погибли 64 человека, еще около 50 числятся пропавшими без вести. По факту пожара возбуждены уголовные дела.

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