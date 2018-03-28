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Сирия новости 28 марта 19.30: более 4 тысяч боевиков и членов их семей прибыло в Идлиб, в Африне обезврежено 95 мин SDF
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    Сирия новости 28 марта 19.30: более 4 тысяч боевиков и членов их семей прибыло в Идлиб, в Африне обезврежено 95 мин SDF

    19:30  28 Марта 2018
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    Сирия новости 28 марта 19.30: более 4 тысяч боевиков и членов их семей прибыло в Идлиб, в Африне обезврежено 95 мин SDF

    Сирия, 28 марта. Более 4 тысяч боевиков и членов их семей прибыло в Идлиб из Восточной Гуты, в Африне обезврежено 95 взрывных устройств SDF, банда ИГ1 пыталась атаковать САА в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по позициям «Ан-Нусры» в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: изъяли 15 поясов смертников у боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Исламское государство»1: пыталось атаковать САА в Дейр-эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: готовится атаковать позиции САА в Идлибе.

    ВС Турции: обезвредили 95 мин в Африне.

    Сирия новости 28 марта 19.30: более 4 тысяч боевиков и членов их семей прибыло в Идлиб, в Африне обезврежено 95 мин SDF

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 28 марта 19.30: более 4 тысяч боевиков и членов их семей прибыло в Идлиб, в Африне обезврежено 95 мин SDF

    Информационное агентство Al-Masdar News передает, что 550 боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту. Напомним, сирийская армия при содействии специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заключила соглашение с радикалами, в соответствии с которым незаконные группировки оставляют позиции в регионе и получают возможность эвакуироваться в провинцию Идлиб. Всего за последние четыре дня из поселений Замалка, Джобар и Айн Тарма было выведено 19 тысяч исламистов.

    Сегодня в ходе досмотров боевиков перед отправкой из Гуты сирийские военные изъяли 15 поясов смертников.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 28 марта 19.30: более 4 тысяч боевиков и членов их семей прибыло в Идлиб, в Африне обезврежено 95 мин SDF

    Военный источник передает в сети Telegram (@turkySyr1), ссылаясь на представителей ВС Турции, что солдаты турецкой армии обезвредили в Африне 95 взрывных устройств, заложенных бойцами курдского ополчения при отступлении из города. Ранее сообщалось, что при детонации СВУ в населенном пункте погибло двое турецких военнослужащих.

    В районе Аль-Захра пригорода Алеппо упало несколько мин, выпущенных боевиками радикальных формирований. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@AleppoGlory).

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 28 марта 19.30: более 4 тысяч боевиков и членов их семей прибыло в Идлиб, в Африне обезврежено 95 мин SDF

    Банды «Исламского государства» предприняли попытку атаковать опорные пункты проправительственных сил САР недалеко от Абу Кемаля. О столкновениях на востоке провинции Дейр-эз-Зор пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@JS199iVlREaz8J0).

    Ранее столкновения между союзниками сирийской армии и боевиками ИГ были зафиксированы в окрестностях станции «Т-2». Подпольные группировки ИГИЛ1 напали на расположения ополченцев, действующих на стороне САА. Однако атака была отбита.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 28 марта 19.30: более 4 тысяч боевиков и членов их семей прибыло в Идлиб, в Африне обезврежено 95 мин SDF

    Несколько автобусов с радикалами и членами их семей, эвакуированными из Восточной Гуты, прибыли на территорию провинции Идлиб. Местный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ metesohtaoglu), что всего в регион приехало 4183 человека.

    Ранее сообщалось, что террористы «Джебхат ан-Нусры»1 укрепляют свои позиции на юге провинции. Кроме того исламисты ведут разведку позиций Сирийской арабской армии (САА) недалеко от поселений Умм Аль-Халахиль, Хувейн Аль-Кебир и Сукейк.

    Провинция Хама

    Сирия новости 28 марта 19.30: более 4 тысяч боевиков и членов их семей прибыло в Идлиб, в Африне обезврежено 95 мин SDF

    На севере провинции Хама продолжается операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры». Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел опорных пунктов радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселений Кафр Зета и Аль-Жанабра.

    Ранее сообщалось, что ВКС РФ наносят удары по пунктам дислокации боевиков «Ан-Нусры» недалеко от Аль-Латамины.   

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #турция #дамаск #хама #вкс рф #курды #дейр-эз-зор #идлиб #восточная гута #джебхат ан- нусра #африн #тахрир аш-шам
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