Сирия новости 28 марта 19.30: более 4 тысяч боевиков и членов их семей прибыло в Идлиб, в Африне обезврежено 95 мин SDF

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Сирия, 28 марта. Более 4 тысяч боевиков и членов их семей прибыло в Идлиб из Восточной Гуты, в Африне обезврежено 95 взрывных устройств SDF, банда ИГ1 пыталась атаковать САА в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Ан-Нусры» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: изъяли 15 поясов смертников у боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»1: пыталось атаковать САА в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: готовится атаковать позиции САА в Идлибе.

ВС Турции: обезвредили 95 мин в Африне.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Al-Masdar News передает, что 550 боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту. Напомним, сирийская армия при содействии специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заключила соглашение с радикалами, в соответствии с которым незаконные группировки оставляют позиции в регионе и получают возможность эвакуироваться в провинцию Идлиб. Всего за последние четыре дня из поселений Замалка, Джобар и Айн Тарма было выведено 19 тысяч исламистов.

Сегодня в ходе досмотров боевиков перед отправкой из Гуты сирийские военные изъяли 15 поясов смертников.

Провинция Алеппо

Военный источник передает в сети Telegram (@turkySyr1), ссылаясь на представителей ВС Турции, что солдаты турецкой армии обезвредили в Африне 95 взрывных устройств, заложенных бойцами курдского ополчения при отступлении из города. Ранее сообщалось, что при детонации СВУ в населенном пункте погибло двое турецких военнослужащих.

В районе Аль-Захра пригорода Алеппо упало несколько мин, выпущенных боевиками радикальных формирований. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@AleppoGlory).

Провинция Дейр-эз-Зор

Банды «Исламского государства» предприняли попытку атаковать опорные пункты проправительственных сил САР недалеко от Абу Кемаля. О столкновениях на востоке провинции Дейр-эз-Зор пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@JS199iVlREaz8J0).

Ранее столкновения между союзниками сирийской армии и боевиками ИГ были зафиксированы в окрестностях станции «Т-2». Подпольные группировки ИГИЛ1 напали на расположения ополченцев, действующих на стороне САА. Однако атака была отбита.

Провинция Идлиб

Несколько автобусов с радикалами и членами их семей, эвакуированными из Восточной Гуты, прибыли на территорию провинции Идлиб. Местный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ metesohtaoglu), что всего в регион приехало 4183 человека.

Ранее сообщалось, что террористы «Джебхат ан-Нусры»1 укрепляют свои позиции на юге провинции. Кроме того исламисты ведут разведку позиций Сирийской арабской армии (САА) недалеко от поселений Умм Аль-Халахиль, Хувейн Аль-Кебир и Сукейк.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжается операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры». Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел опорных пунктов радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселений Кафр Зета и Аль-Жанабра.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ наносят удары по пунктам дислокации боевиков «Ан-Нусры» недалеко от Аль-Латамины.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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