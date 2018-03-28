Украинский пранкер объяснил, зачем распространил фейк о погибших в Кемерово

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Москва, 28 марта. Украинский пранкер Евгений Вольнов, ранее распространивший фейки о многочисленных жертвах при пожаре в Кемерово, заявил, что якобы не имеет никакой материальной выгоды от провокаций.

Настоящее имя пранкера Вольнова — Никита Кувиков. СКР возбудил против него дело по статье 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды). Ведомство сообщает, что Кувиков вводил в заблуждение родственников погибших при пожаре в кемеровском ТЦ.

В день трагедии, когда в Кемерове полыхал пожар в ТЦ «Зимняя вишня», а спасатели пытались отыскать уцелевших людей, Вольнов обзванивал морги города и сообщал о том, что в огне погибли 300 человек. Украинец представлялся сотрудником МЧС. Свое «шоу» молодой человек транслировал в прямом эфире на Youtube под издевательским названием «Угораем с Кемерово».

В ближайшее время его объявят в розыск. Однако сам пранкер заявил, что не видит смысла скрываться от следствия.

«Зачем мне скрываться от Следственного комитета, если законодательство Российской Федерации ко мне никакого отношения не имеет? Естественно, я не в России, у меня есть мозги», — заявил Вольнов в интервью «Говорит Москва».

Пранкер заявил, что никакой материальной выгоды от провокаций о жертвах в Кемерово он не получил. Свои действия Вольнов мотивирует тем, что считает россиян виновными в конфликте на юго-востоке Украины.

Напомним, что 25 марта в кемеровском торговом центре произошел крупный пожар. По последним данным, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. 28 марта объявлен траурным днем в России, в более чем 20 городах страны состоялись акции памяти жертв пожара.

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