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28 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве скончался Олег Анофриев
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    28 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве скончался Олег Анофриев

    Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели обыск в организации саентологов. Более 500 боевиков и членов их семей покинули в среду Восточную Гуту. В Москве на 88-м году жизни скончался Олег Анофриев.
    18:47 28 Марта 2018
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    Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам

    28 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве скончался Олег Анофриев

    Сегодня Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам. Обсуждались пути реализации задач, изложенных в Послании Президента Федеральному Собранию. Перед началом совещания собравшиеся почтили память погибших при пожаре в Кемерово минутой молчания. Затем глава государства потребовал провести проверку деятельность развлекательных торговых центров, обеспечить их безопасность и поручил правительству обратить внимание на ситуацию в Кемерово после пожара, а также оказать всю необходимую помощь.

    Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели обыск в организации саентологов

    28 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве скончался Олег Анофриев

    Сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти сегодня провели очередной обыск в организации саентологов. Следователям удалось собрать доказательства незаконного получения сектантами за оказание своих услуг более 276 миллионов рублей. А новый обыск, направлен на обнаружение дополнительных предметов и документов, подтверждающих преступный характер деятельности указанной религиозной группы. В июне 2017 года под стражу были заключены руководители организации. В отношении них возбуждены уголовные дела.

    Более 500 боевиков и членов их семей покинули в среду Восточную Гуту

    28 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве скончался Олег Анофриев

    Более 500 боевиков и членов их семей покинули сегодня Восточную Гуту. Представители террористических группировок были вывезены по гуманитарному коридору в провинцию Идлиб. Ожидается, что в ближайшее время выход боевиков из Восточной Гуты будет продолжен. Напомним, накануне более 300 боевиков, покинувших Восточную Гуту, отказались направиться в провинцию Идлиб и объявили о переходе на сторону Вооруженных сил Сирии.

    В Москве на 88-м году жизни скончался Олег Анофриев

    28 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве скончался Олег Анофриев

    Сегодня на 88-м году жизни скончался народный артист России, певец и автор песен Олег Анофриев. Актер окончил Школу-студию МХАТ, работал в театре, кино, на телевидении и радио. В 1992 году дебютировал как режиссер, снял фильм «Быть влюбленным», к которому сам же написал музыку. Но больше всего Анофриев запомнился, как мастер озвучивания мультфильмов. Классикой стали «Бременские музыканты», в которых артист исполнил все партии, кроме принцессы. Он озвучивал мультфильмы «Сказка о Попе и о работнике его Балде», «Как Львенок и Черепаха пели песенку», «В порту» и другие. Прощание с актёром пройдёт в пятницу, 30 марта.
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