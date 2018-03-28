28 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве скончался Олег Анофриев

Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам Сегодня Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам. Обсуждались пути реализации задач, изложенных в Послании Президента Федеральному Собранию. Перед началом совещания собравшиеся почтили память погибших при пожаре в Кемерово минутой молчания. Затем глава государства потребовал провести проверку деятельность развлекательных торговых центров, обеспечить их безопасность и поручил правительству обратить внимание на ситуацию в Кемерово после пожара, а также оказать всю необходимую помощь.

Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели обыск в организации саентологов Сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти сегодня провели очередной обыск в организации саентологов. Следователям удалось собрать доказательства незаконного получения сектантами за оказание своих услуг более 276 миллионов рублей. А новый обыск, направлен на обнаружение дополнительных предметов и документов, подтверждающих преступный характер деятельности указанной религиозной группы. В июне 2017 года под стражу были заключены руководители организации. В отношении них возбуждены уголовные дела.

Более 500 боевиков и членов их семей покинули в среду Восточную Гуту Более 500 боевиков и членов их семей покинули сегодня Восточную Гуту. Представители террористических группировок были вывезены по гуманитарному коридору в провинцию Идлиб. Ожидается, что в ближайшее время выход боевиков из Восточной Гуты будет продолжен. Напомним, накануне более 300 боевиков, покинувших Восточную Гуту, отказались направиться в провинцию Идлиб и объявили о переходе на сторону Вооруженных сил Сирии.