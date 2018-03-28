Украину покинули 13 российских дипломатов, объявленных персонами нон грата

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Киев, 28 марта. Все 13 российских дипломатов, которых украинские власти объявили персонами нон грата, уже покинули территорию Украины. Об этом сообщили в среду представители посольства Российской Федерации в Киеве.

Напомним, 26 марта президент Украины Петр Порошенко объявил о высылке 13 сотрудников дипмиссии РФ в связи с делом об отравлении в Солсбери шпиона Сергея Скрипаля.

«Сотрудники посольства, объявленные персонами нон грата, уже покинули Украину», — отметил источник РИА Новости.

В начале марта в Солсбери были госпитализированы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поспешила возложить ответственность за инцидент на «российскую сторону».

Абсурдную позицию Лондона поддержали США и около двух десятков стран Европы, которые объявили о высылке российских дипломатов. Непосредственно Москва отвергла все обвинения и пообещала ответить на антироссийскую деятельность стран Запада.

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