Что изменится в России с апреля 2018 года: индексация пенсий, новые законы, сборы и ПДД

В закладки

Федеральное агентство новостей рассказывает о законодательных и других нововведениях, которые ждут россиян в апреле 2018 года.

Прибавка к пенсии

С 1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии и выплаты, привязанные с размеру социальной пенсии.

Как сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, на эту индексацию из федерального бюджета выделено десять миллиардов рублей, повышение пенсий и выплат коснется примерно четырех миллионов россиян.

Прибавку в размере порядка 255 рублей получат не только получатели социальной пенсии, но и ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, проходившие службу по призыву, и члены их семей, граждане, пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах, и члены их семей, работники летно-испытательного состава.

Услуги ЖКХ без посредников

С 1 апреля должен заработать принятый в марте закон, позволяющий потребителям жилищно-коммунальных услуг заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, минуя управляющие компании.

Как отмечал первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин, от нововведения выиграют и потребители услуг, и ресурсоснабжающие организации, и сами управляющие компании.

«РСО получат возможность, если перед ними есть задолженность, обращаться и напрямую выходить на договоры с потребителями. Потребители получат дополнительные гарантии, что управляющая компания не будет крутить эти деньги, не будет убегать с ними куда-то, не будет их похищать. А управляющие компании избавятся от нетрадиционных кредиторских обязательств перед ресурсоснабжающими организациями. Сейчас они за счет других поступлений гасят долги за тех недобросовестных собственников, которые не всегда соблюдают платежную дисциплину. То есть этот закон нужен всем участникам рынка», — отмечал парламентарий.

Повышение ставки утильсбора

С 1 апреля в России вырастут ставки утилизационного сбора для легковых и грузовых автомобилей. Как заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров, рост составит 15%, однако на отдельные автомобили рост ставки утильсбора может быть гораздо выше, что приведет к удорожанию импортных авто.

Как отмечают эксперты, в эту категорию могут попасть автомобили с объемом двигателя 2-3 литра. Для них ставка утильсбора поднимется на 49%.

На 52% может подняться ставка утилизационного сбора для авто коммерческого класса (LCV). А что касается грузовиков, то повышение может составить 130%.

Напомним, утильсбор — это, по сути, налог для импортеров, призванный поддержать отечественных автопроизводителей. Они тоже выплачивают этот сбор, но фактически его покрывают госсубсидии.

Новая разметка и знак «Вафельница»

С 28 апреля в ПДД вносится новая разметка в виде наклонных пересекаемых желтых линий, которую в народе прозвали «вафельницей» и соответствующий дорожный знак 1.35, обозначающий приближение к перекрестку, участок которого обозначен этой разметкой-«вафельницей».

Новый дорожный знак ничего не запрещает и не предписывает, а лишь предупреждает, что впереди перекресток с ограниченным въездом при сложном трафике. Именно на таких перекрестках будет применяться желтая клетчатая разметка. На них запрещено въезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных ПДД.

Новые правила в метро Петербурга

Добавим, что 6 апреля вступают в силу новые правила досмотра пассажиров в Петербургском метрополитене. Согласно указу министра транспорта РФ Максима Соколова, на всех станциях питерской подземки должны заработать металлодетекторы и средства радиационного контроля.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.