«Союз МС-10» с двумя российскими космонавтами отправится к МКС 14 сентября

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Вашингтон, 28 марта. Космический корабль «Союз МС-10» впервые с весны прошлого года отправится к международной космической станции с двумя российскими космонавтами на борту 14 сентября, говорится в докладе NASA.

На МКС отправятся космонавты из РФ Алексей Овчинин, Николай Тихонов, а также их коллега из США Ник Хейг. Следовательно, 14 сентября российский экипаж вернется к составу из трех человек. Известно, что двух космонавтов оставили в апреле 2017 года до ввода лабораторного модуля «Наука».

При этом каждый корабль доставлял на МКС по одному россиянину. Как следует из доклада NASA, последний «Союз» отправится к космической станции в ноябре. До конца текущего года к МКС направят два космических грузовика для доставки на станцию полезного груза.

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