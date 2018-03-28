В Киеве сообщили об отъезде российских дипломатов с Украины

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Киев, 28 марта. Объявленные на Украине персона нон-грата российские дипломаты покидают страну. Как сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, в Киеве пока не рассматривают их замену другими.

«Еще не истек 48-часовой срок (отведенный украинской стороной для отъезда российских дипломатов – ред.). Мы вручили ноту протеста об объявлении указанных лиц персонами нон-грата в понедельник около 18.00, но, насколько мне известно, уже происходит отъезд российских дипломатов», — заявила Беца в эфире телеканала «112 Украина».

Она отметила, что контроль за отъездом дипломатов не входит в компетенцию украинского внешнеполитического ведомства, российские дипломаты должны только передать ноту о завершении своей миссии и сдать аккредитационные карточки.

По словам пресс-секретаря украинского МИД, Россия имеет право прислать на Украину других дипломатов с согласия Киева, однако этот вопрос пока не рассматривается.

Напомним, США, Канада и ряд стран ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Британии 4 марта. В Москве подчеркивают, что Россия не имеет отношения к произошедшему.

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