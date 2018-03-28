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«Не слишком добросовестно»: Бастрыкин оценил проверки в ТЦ «Зимняя вишня»
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    «Не слишком добросовестно»: Бастрыкин оценил проверки в ТЦ «Зимняя вишня»

    17:52  28 Марта 2018
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    «Не слишком добросовестно»: Бастрыкин оценил проверки в ТЦ «Зимняя вишня»

    Москва, 28 марта. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что есть все основания предполагать, что проверки сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово проводились «не слишком добросовестно».  

    Об этом глава СК сообщил во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огарево. 

    Он отметил, что следователи внимательным образом изучают все договоры, заключенные торговым центром — особенно те, которые касаются обеспечения противопожарной безопасности. Бастрыкин подчеркнул, что те, кто давал разрешение на эксплуатацию ТЦ «Зимняя Вишня», сотрудничают со следствием.  

    «Мы ведем их допросы», — отметил глава СК РФ. 

    По его словам, то, как проводились профилактические проверки, будет изучено максимально тщательно.

    «Есть основания полагать, что это делалось, мягко говоря, не слишком добросовестно», — добавил Бастрыкин.

    Напомним, ранее председатель СК РФ сообщил, что экспертизы по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могут занять от трех до пяти месяцев.  

    Отметим, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека. В среду по всей России объявлен траур. 

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    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #путин #пожар #бастрыкин #кемерово #торговый центр #зимняя вишня
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