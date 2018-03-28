«Не слишком добросовестно»: Бастрыкин оценил проверки в ТЦ «Зимняя вишня»

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Москва, 28 марта. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что есть все основания предполагать, что проверки сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово проводились «не слишком добросовестно».

Об этом глава СК сообщил во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огарево.

Он отметил, что следователи внимательным образом изучают все договоры, заключенные торговым центром — особенно те, которые касаются обеспечения противопожарной безопасности. Бастрыкин подчеркнул, что те, кто давал разрешение на эксплуатацию ТЦ «Зимняя Вишня», сотрудничают со следствием.

«Мы ведем их допросы», — отметил глава СК РФ.

По его словам, то, как проводились профилактические проверки, будет изучено максимально тщательно.

«Есть основания полагать, что это делалось, мягко говоря, не слишком добросовестно», — добавил Бастрыкин.

Напомним, ранее председатель СК РФ сообщил, что экспертизы по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могут занять от трех до пяти месяцев.

Отметим, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека. В среду по всей России объявлен траур.

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