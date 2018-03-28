Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Прокуратура начала проверку всех торговых центров Ленобласти
Общество
Логотип к 100-летию Кемерово с языками пламени изменят после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Прокуратура начала проверку всех торговых центров Ленобласти

    17:32  28 Марта 2018
    409

    Прокуратура начала проверку всех торговых центров Ленобласти

    Санкт-Петербург, 28 марта. Прокуратура и сотрудники МЧС 47-го региона сегодня начали проверку всех торговых центров Ленинградской области. В первую очередь специалисты нанесли визиты в самые крупные – МЕГА Парнас и МЕГА Дыбенко, где в пиковые часы одновременно могут находиться почти пять тысяч человек, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Учитывая специфику продаваемого товара — многие вещи сделаны из пластика и синтетики — такие торговые точки являются зонами повышенного риска. Специалисты областного МЧС вынесли сотни сертификатов, чтобы выяснить, соответствует ли продукция противопожарной безопасности. Кроме того, не дожидаясь окончания проверки, руководству комплекса были заданы не самые приятные вопросы. Первый – почему двери экстренного выхода были закрыты пластиковыми стяжками? На это управляющий компанией Сергей Аристархов ответил, что стяжки рвутся от несильного толчка.

    Прокуратура начала проверку всех торговых центров Ленобласти

    Следующий вопрос оказался гораздо серьезнее и касался маркетинговой политики компании. Посетители ходят по торговому центру «зигзагообразно», будто по лабиринту. И основная масса людей скапливается в центре здания. А ведь в случае ЧП, любой человек автоматически выбирает кратчайший путь – по прямой. Но в этом случае на его пути много преград из-за выставленного товара. Кроме того, в стрессовой ситуации мало надежды на то, что люди будут обращать внимание на небольшие по размеру указатели выходов из помещения.

    Руководство компании обещало «подумать над проблемой». При этом предупредило всех автомобилистов о том, что в случае ЧП подземный паркинг будет блокирован, и воспользоваться машиной не удастся. Рекомендация в данном случае простая – если есть возможность, то лучше пользоваться уличной парковкой. Как удалось выяснить корреспонденту ФАН, на проверку нескольких сотен торговых комплексов Ленинградской области прокурором региона Борисом Марковым отведено 10 дней.

    Прокуратура начала проверку всех торговых центров Ленобласти

    Напомним, в результате пожара к кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека. Следователи устанавливают причины трагедии и выясняют, почему оказались заблокированы двери одного из залов кинотеатра и не сработала система оповещения. Кроме того, как сообщалось, аварийные выходы оказались закрыты, и некоторые люди не смогли найти выход из задымленного здания.

    Прокуратура начала проверку всех торговых центров Ленобласти

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Денис Машкин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #ленобласть #кемерово #прокуратура #тц #мега
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Не нужно лгать»: только 40% украинцев доверяют своему телевидению

      13:22 30 Марта 2018 35
      Читать
      13:08
      Сегодня

      «Русские к нам очень хорошо относятся»: закрытие генконсульства США опечалило американцев в Петербурге
      12:59
      Сегодня

      Негде будет проводить пикеты: Стариков иронично прокомментировал закрытие генконсульства США в Петербурге
      11:37
      Сегодня

      Появилось видео, как американские дипломаты покидают генконсульство США в Петербурге
      10:44
      Сегодня

      Российского брата украинского пранкера подозревают в распространении детского порно
      9:57
      Сегодня

      СК РФ провел обыски в квартире владелицы ТЦ «Зимняя вишня»

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018 571

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      1082

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      513

      Снова держит строй главный твой герой: группа «Зверобой» презентовала новый альбом о Родине. ФАН-ТВ

      11:08 29 Марта 2018
      1006

      Шедевры «Золотого века» голландской живописи: в Пушкинском — выставка Лейденской коллекции. ФАН-ТВ

      10:04 29 Марта 2018
      1558
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Кремль отреагировал на прекращение вещания RT в Вашингтоне

      Кремль отреагировал на прекращение вещания RT в Вашингтоне

      12:34   30 Марта 2018
      584
      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      12:22   30 Марта 2018
      8207
      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      11:13   30 Марта 2018
      14777
      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      11:06   30 Марта 2018
      16744