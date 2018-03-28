Прокуратура начала проверку всех торговых центров Ленобласти

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Санкт-Петербург, 28 марта. Прокуратура и сотрудники МЧС 47-го региона сегодня начали проверку всех торговых центров Ленинградской области. В первую очередь специалисты нанесли визиты в самые крупные – МЕГА Парнас и МЕГА Дыбенко, где в пиковые часы одновременно могут находиться почти пять тысяч человек, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Учитывая специфику продаваемого товара — многие вещи сделаны из пластика и синтетики — такие торговые точки являются зонами повышенного риска. Специалисты областного МЧС вынесли сотни сертификатов, чтобы выяснить, соответствует ли продукция противопожарной безопасности. Кроме того, не дожидаясь окончания проверки, руководству комплекса были заданы не самые приятные вопросы. Первый – почему двери экстренного выхода были закрыты пластиковыми стяжками? На это управляющий компанией Сергей Аристархов ответил, что стяжки рвутся от несильного толчка.

Следующий вопрос оказался гораздо серьезнее и касался маркетинговой политики компании. Посетители ходят по торговому центру «зигзагообразно», будто по лабиринту. И основная масса людей скапливается в центре здания. А ведь в случае ЧП, любой человек автоматически выбирает кратчайший путь – по прямой. Но в этом случае на его пути много преград из-за выставленного товара. Кроме того, в стрессовой ситуации мало надежды на то, что люди будут обращать внимание на небольшие по размеру указатели выходов из помещения.

Руководство компании обещало «подумать над проблемой». При этом предупредило всех автомобилистов о том, что в случае ЧП подземный паркинг будет блокирован, и воспользоваться машиной не удастся. Рекомендация в данном случае простая – если есть возможность, то лучше пользоваться уличной парковкой. Как удалось выяснить корреспонденту ФАН, на проверку нескольких сотен торговых комплексов Ленинградской области прокурором региона Борисом Марковым отведено 10 дней.

Напомним, в результате пожара к кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека. Следователи устанавливают причины трагедии и выясняют, почему оказались заблокированы двери одного из залов кинотеатра и не сработала система оповещения. Кроме того, как сообщалось, аварийные выходы оказались закрыты, и некоторые люди не смогли найти выход из задымленного здания.

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