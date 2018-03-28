Сирия хочет вернуться к прежней жизни: об этом ФАН рассказали выведенные из Восточной Гуты мирные жители

В закладки

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) снял видео вывода мирных жителей из районов Восточной Гуты, которые до сих пор остаются под контролем вооруженных группировок.

В настоящий момент Восточную Гуту покинули уже 128 тысяч мирных жителей, большинство из которых дети и женщины. Вывод осуществлялся через гуманитарные коридоры, созданные российским Центром по примирению враждующих сторон (ЦПВС), с пунктами пропуска в Хамурии и Мухайям Аль-Вафидине.

Мирные жители были рады сбежать от террористов, которые на протяжении длительного времени держали их в качестве «живого щита», тем самым, пытаясь затруднить дальнейшее наступление сирийских правительственных войск.

На пунктах пропуска покидающих зону боевых действий людей встречали сирийские военнослужащие, а также российские офицеры медицинской службы из ЦПВС и представители Сирийского Арабского Красного Креста, которые оперативно оказывали медицинскую помощь всем нуждающимся. Кроме этого, мирные жители были обеспечены горячей пищей и продуктами на первое время.

Одновременно с этим, сирийской и российской стороной была подготовлена транспортировка вышедших в центры временного размещения беженцев.

Как удалось выяснить корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) из бесед с беженцами, на подконтрольной боевикам территории по-прежнему остаются тысячи мирных жителей, которые не в силах самостоятельно покинуть анклав, а потому ждут прибытия сирийской арабской армии. Они ждут и верят, что прежняя жизнь восстановится руками САА, имея в виду под прежней жизнью и сохранение законного правительства САР, при котором они выросли, родились и жили счастливо.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.