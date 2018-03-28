Сирия хочет вернуться к прежней жизни: об этом ФАН рассказали выведенные из Восточной Гуты мирные жители
Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) снял видео вывода мирных жителей из районов Восточной Гуты, которые до сих пор остаются под контролем вооруженных группировок.
В настоящий момент Восточную Гуту покинули уже 128 тысяч мирных жителей, большинство из которых дети и женщины. Вывод осуществлялся через гуманитарные коридоры, созданные российским Центром по примирению враждующих сторон (ЦПВС), с пунктами пропуска в Хамурии и Мухайям Аль-Вафидине.
Мирные жители были рады сбежать от террористов, которые на протяжении длительного времени держали их в качестве «живого щита», тем самым, пытаясь затруднить дальнейшее наступление сирийских правительственных войск.
На пунктах пропуска покидающих зону боевых действий людей встречали сирийские военнослужащие, а также российские офицеры медицинской службы из ЦПВС и представители Сирийского Арабского Красного Креста, которые оперативно оказывали медицинскую помощь всем нуждающимся. Кроме этого, мирные жители были обеспечены горячей пищей и продуктами на первое время.
Одновременно с этим, сирийской и российской стороной была подготовлена транспортировка вышедших в центры временного размещения беженцев.
Как удалось выяснить корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) из бесед с беженцами, на подконтрольной боевикам территории по-прежнему остаются тысячи мирных жителей, которые не в силах самостоятельно покинуть анклав, а потому ждут прибытия сирийской арабской армии. Они ждут и верят, что прежняя жизнь восстановится руками САА, имея в виду под прежней жизнью и сохранение законного правительства САР, при котором они выросли, родились и жили счастливо.