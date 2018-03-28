Глава СК РФ рассказал, сколько времени займут экспертизы по пожару в Кемерово
Москва, 28 марта. Экспертизы по делу о пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово займут четыре-пять месяцев, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Путин спросил Бастрыкина, сколько времени потребуется для проведения экспертиз по делу о пожаре в Кемерово. Глава СК РФ заметил, что это нескорый процесс.
По его словам, он может занять около четырех-пяти месяцев. Как уточнил Бастрыкин, будут проведены строительные, финансовые и экономические экспертизы.
Глава Следственного комитета пообещал попробовать ускорить процесс, но заметил, что он все равно займет не менее трех месяцев.
Напомним, в пожаре 25 марта в ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека. 28 марта объявлен в России днем общенационального траура.