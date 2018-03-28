NASA рассказало об утечке аммиака на МКС

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Вашингтон, 28 марта. Утечка аммиака произошла в среду на американском сегменте Международной космической станции. Об этом сообщает американское космическое агентство NASA.

«Система управления полетом заметила небольшую утечку аммиака и смогла выявить, где она находится. Астронавты займутся утечкой, как и другими задачами, в ходе внекорабельной деятельности, запланированной на четверг», — рассказал представитель NASA РИА новости.

Напомним, что в настоящий момент на орбитальной станции находится экипаж из шести человек: россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, американцы Скотт Тингл, Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд, а также японец Норишиге Канаи.

Ранее сообщалось, что власти США рассматривают возможность прекращения финансирования МКС через семь лет. Согласно предварительным данным, с такой инициативой выступает администрация президента США Дональда Трампа.

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