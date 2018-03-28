Путин поручил Бастрыкину докладывать о ходе расследования трагедии в Кемерово
Ново-Огарево, 28 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главой СК РФ Александром Бастрыкиным дал поручение регулярно докладывать о ходе расследования трагедии в Кемерово. Российский лидер отметил, что расследование должно быть полноценным.
Путин указал на то, что должны быть проверены все версии.
«Если подтвердится какая-то из этих версий, значит, она должна быть обоснована данными характера экспертизами техническими, строительными, финансовыми и т.д.», — подчеркнул президент.
«Докладывайте мне регулярно», — поручил Путин.
Ранее глава государства потребовал, чтобы выводы следствия по уголовному делу о пожаре были сделаны, не взирая на служебное положение фигурантов.
Напомним, что в результате пожара, который вспыхнул в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 64 человека, включая 41 ребенка. 28 марта президентом РФ Владимиром Путиным объявлен днем траура пр погибшим.