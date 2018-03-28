«Держись, брат!»: Виталий Калоев поддержал потерявшего в «Зимней вишне» жену и троих детей Игоря Вострикова

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Москва, 28 марта. Виталий Калоев, который в июле 2002 года потерял в авиакатастрофе над Боденским озером жену, сына и дочь, решил через Федеральное агентство новостей поддержать Игоря Вострикова, вся семья которого погибла в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

«Пока мы храним память о наших родных, они живы, — попросил передать Игорю Вострикову, потерявшему своих близких во время трагедии в Кемерово, Виталий Калоев. — Это тяжелая утрата. Как Игорю успокоиться — у меня нет рецепта. Никакие слова не успокаивают. Я знаю, что он чувствует. Это — острая боль, и она никак не проходит. Будут проходить дни, месяцы, но она никуда не уходит, просто немножко притупляется. Надо держаться. Плакать и распускать слюни — это не выход. Я хочу ему передать, чтобы он держался, потому что… как бы там ни было, пока Игорь жив сам, вся его семья, его близкие — не будут забыты. Пока человек жив, думает, соображает, помнит о своей семье, о своих близких, они остаются тоже живыми — для него»

Единственное, что может помочь пережить боль утраты, — поддержка родных, считает Виталий Константинович.

«Ни в церковь, ни к психологу я не обращался, рядом со мной были братья, сестры, родственники, соседи. Они меня не оставляли, старались всегда быть рядом со мной, и потому мне становилось чуть-чуть легче».

Попытки выплеснуть свою боль в поисках виноватых ни к чему не приведут, считает Виталий Калоев. «Не власть виновата в том, что в торговом центре заперли двери», — говорит он.

«В определенной степени вина власти есть, она везде одинаковая. Но в том, что из зала дети не могли выйти во время пожара, виноваты охранники, сотрудники торгово-развлекательного центра, которые закрыли дверь, чтобы лишний человек или ребенок без билета не зашел. Закрыли дверь, а когда начался пожар, сбежали, как трусы. Там власть при чем? И, конечно, я это как профессиональный строитель говорю, в таких огромных зданиях обязательно должны проводить инструктаж с персоналом — хотя бы раз в квартал, как при советской власти было».

Сейчас Виталий Калоев на пенсии, уже два года. Помогает коллегам, простым людям, если обращаются с просьбами решить какие-то технические вопросы во властных структурах, походатайствовать, чтобы без лишнего бюрократизма прошли бумаги. Опыт работы заместителя министра строительства и архитектуры Республики Осетия до сих пор востребован. И он так же, как и всегда, раз в неделю приходит на кладбище к своим погибшим — жене Светлане, сыну Косте и дочке Диане.

«Раз в неделю обязательно прихожу, — говорит Виталий Константинович. — Поэтому и говорю, что пока я живой, они тоже не забыты. И как бы живут. Пока помнят человека, до тех пор он живой. А как забудут — вот тогда он умер».

Виталий Калоев попросил Федеральное агентство новостей передать от его имени слова соболезнования всем жителям Кузбасса.

«Мне очень жаль, это большое страшное горе. Вся Россия — с вами. Держитесь, дорогие. И Игорь, и все остальные...»

Напомним, в июле 2002 года над Боденским озером произошла авиакатастрофа — столкнулись грузовой лайнер компании DHL и пассажирский самолет российской авиакомпании «Башкирские авиалинии». Погиб 71 человек, в том числе 52 ребенка. Архитектор из Северной Осетии Виталий Калоев разом потерял всю семью — жену Светлану, 10-летнего сына Костю и 4-летнюю дочь Диану.

Спустя полтора года Калоев прокрался в дом швейцарского диспетчера, по вине которого произошла авиакатастрофа, и убил его, за что Верховным судом кантона Цюриха был приговорен в 8 годам лишения свободы. В 2017 году на мировые экраны вышел блокбастер «Последствия». Виталия Калоева сыграл Арнольд Шварценеггер.

Трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» случилась 25 марта. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека.

28 марта президент России Владимир Путин объявил в стране траур.

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