Шойгу рассказал о первых со времен СССР полетах к США через Арктику

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Москва, 28 марта. Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о деятельности Северного флота в ходе заседания коллегии ведомства. По его словам, впервые со времен СССР были осуществлены полеты к США через Арктику.

Противолодочная авиация Северного флота успешно провела первые с советских времен полеты через Северный полюс к США, сказал министр. Он также рассказал о перевооружении и модернизации флота.

«В прошлом году на Северный флот поступило 1 090 современных образцов вооружения и военной техники, в том числе пять боевых катеров, семь судов обеспечения, девять единиц авиационной техники и десять радиолокационных комплексов ПВО», — отметил глава оборонного ведомства.

Ледокол «Илья Муромец» в текущем году передали флоту, завершаются работы по передаче судна тылового обеспечения «Эльбрус», проводятся государственные испытания фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков»,.

Также испытания проходят БДК «Иван Грен» и морской танкер «Академик Пашин», добавил Шойгу. По данным Шойгу, доля современного вооружения и техники на флоте достигла уровня в 46 процентов. Напомним, что Россия является единственной страной, обладающей атомным ледокольным флотом.

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