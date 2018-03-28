Путин потребовал расследовать дело о пожаре в Кемерово, не взирая на должности фигурантов

В закладки

Ново-Огарево, 28 марта. Президент России Владимир Путин, говоря о трагедии в Кемерово, потребовал, чтобы выводы следствия по уголовному делу о пожаре были сделаны, не взирая на служебное положение фигурантов. Об этом он заявил в ходе встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным и главой Минздрава Вероникой Скворцовой.

«Очень важно, чтобы всем было понятно, что следствие будет делать выводы, исходя из норм закона, и вне зависимости от какого бы то ни было должностного положения любого из людей, которые причастны к этой трагедии», — подчеркнул глава государства.

Напомним, что в результате пожара, который вспыхнул в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 64 человека, включая 41 ребенка. Причины возгорания устанавливаются, среди отрабатываемых версий — поджог и неисправность электропроводки.

В среду суд города Кемерово арестовал управляющую ТРЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок до 25 мая. Женщине вменяется нарушение мер пожарной безопасности.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.