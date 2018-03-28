Бастрыкин назвал сроки завершения экспертизы по делу о пожаре в Кемерово

В закладки

Москва, 28 марта. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что экспертизы по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могут занять от трех до пяти месяцев, в то же время СК максимально ускорит этот процесс.

В среду Бастрыкин принимал участие в специальном совещании по ситуации в Кемерово в Ново-Огарево. Отвечая на вопрос президента России Владимира Путина о сроках проведения полной экспертизы, глава СК назвал этот процесс «не скорым». По словам Бастрыкина, как правило, строительные, финансовые и экономические экспертизы занимают около 4-5 месяцев.

В то же время глава Следственного комитета заверил, что в данном случае будут созданы увеличенные группы специалистов для проведения экспертиз.

Напомним, страшный пожар случился в воскресенье в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека. Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово во вторник, где провел экстренное совещание с представителями власти региона. Российский лидер назвал причиной трагедии «преступную халатность», пообещав, что все виновные будут наказаны.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.