Путин дал установку Бастрыкину по расследованию трагедии в Кемерово

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Москва, 28 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина не затягивать расследование пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Как подчеркнул глава государства, Бастрыкин должен встретиться с родственниками людей, которые погибли в результате инцидента.

«Послушайте, что они думают, как они видят развитие этой ситуации с тем, чтобы и это использовать в ходе предварительного следствия… Столько, сколько нужно людей, столько туда и направьте с тем, чтобы не затягивать ничего... Работа должна вестись на высокопрофессиональном уровне», — дал установку Путин.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин указал на то, что правоохранительные органы страны должны внимательно изучить все возможные версии причин трагедии в Кемеровской области, которая унесла жизни более 60 человек.

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