Путин потребовал не допустить паники из-за вбросов в соцсетях о пожаре в Кемерово

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Ново-Огарево,28 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что после трагедии в Кемерово через социальные сети идут вбросы, в том числе из-за границы, чтобы посеять панику и недоверие. Глава государства подчеркнул, что этого нельзя допустить.

«Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой, — заявил Путин, встретившийся в среду с главой СК РФ Александром Бастрыкиным и главой Минздрава Вероникой Скворцовой, которые доложили главе государства о мерах, предпринимаемых в рамках ликвидации последствий трагедии и расследования ее причин. — Вот этого, безусловно, нельзя допустить, ни при каких обстоятельствах».

Ранее украинский пранкер Евгений Вольнов опубликовал запись звонка работников морга в Кемерово, на котором поинтересовался, есть ли места для «300 погибших» в сгоревшем ТЦ. Паблик MDK извинился перед россиянами за публикацию ложных данных о погибших в Кемерово.

Напомним, что в результате пожара, который вспыхнул в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 64 человека, включая 41 ребенка.

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