Путин поручил выяснить, кто подписывал документ об отсутствии замечаний при осмотре ТЦ в Кемерово

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Москва, 28 марта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2016 году состоялся осмотр торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово. В документе об итогах осмотра не было никаких замечаний относительно состояния здания и работоспособности системы противопожарной безопасности.

Об этом глава государства рассказал во время встречи с руководителем Следственного комитета Александром Бастрыкиным и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.

«Что прочитал? Странно даже звучит: «без замечаний», — подчеркнул он.

Путин поручил найти данный документ и выяснить, кто его подписывал. Напомним, что в результате пожара, который вспыхнул в минувшее воскресенье в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», погибли 64 человека, включая 41 ребенка. По одной из версий, пожар устроил подросток, который поджег поролон в детской комнате. По другой — возгорание произошло из-за неисправной проводки.

Суд Кемерово в среду арестовал охранника «Зимней вишни», который не включил пожарную тревогу (сам он утверждает, что экстренное оповещение не сработало), а также арендатора ТЦ.

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