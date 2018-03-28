Прощание с голосом «Бременских музыкантов» Анофриевым пройдет 30 марта в Москве

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Москва, 28 марта. Прощание с народным артистом РФ Олегом Анофриевым состоится 30 марта в Центральной клинической больнице управления делами президента, сообщила пресс-служба союза кинематографистов.

Народный артист РФ Олег Анофриев скончался в среду на 88-м году жизни в столице, сообщил актер Александр Олешко в публикации Instagram. В союзе кинематографистов заявили, что прощание состоится 30 марта. Информации о месте и времени похорон пока нет.

Олег Анофриев стал любимцем детей, озвучив героев советского мультфильма-мюзикла «Бременские музыканты». Его голосом говорили и пели практически все персонажи, кроме Принцессы и Осла. Известен Анофриев и ролями в кино — он сыграл в таких лентах, как «Человек с бульвара капуцинов», «Будьте моим мужем», «После дождичка в четверг», «Гардемарины, вперед!». Член комитета ГД по культуре Александр Шолохов назвал уход артиста большой утратой для страны.

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