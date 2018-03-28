Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Технологии
Космический грузовик «Прогресс МС-07» на месяц отстыковали от МКС
Происшествия
Крупный пожар охватил строительные бытовки в Подмосковье
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Космический грузовик «Прогресс МС-07» на месяц отстыковали от МКС

    17:22  28 Марта 2018
    236

    Космический грузовик «Прогресс МС-07» на месяц отстыковали от МКС

    Москва, 28 марта. Транспортный корабль «Прогресс МС-07» отстыковали от Международной космической станции (МКС). Как рассказали в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП), спустя месяц он будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

    Отстыковка грузового космического грузовика состоялась в 16.50 мск. «Прогресс МС-07»  будет находиться на орбите в автономном режиме до конца апреля. Во время нахождения в автономном полете на борту «Прогресса» будет проходить очередной этап космического эксперимента «Изгиб». На 26 апреля запланировано сведение с орбиты и затопление корабля в несудоходном районе Тихого океана.

    Район падения несгоревших в плотных слоях атмосферы находится примерно в 3 тысячах километров восточнее столицы Новой Зеландии — Веллингтона.

    «Прогресс МС-07» был запущен на ракете «Союз-2.1а» 14 октября 2017 года с космодрома Байконур. К МКС корабль пристыковался 14 октября.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мкс #прогресс
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Не нужно лгать»: только 40% украинцев доверяют своему телевидению

      13:22 30 Марта 2018 35
      Читать
      13:08
      Сегодня

      «Русские к нам очень хорошо относятся»: закрытие генконсульства США опечалило американцев в Петербурге
      12:59
      Сегодня

      Негде будет проводить пикеты: Стариков иронично прокомментировал закрытие генконсульства США в Петербурге
      11:37
      Сегодня

      Появилось видео, как американские дипломаты покидают генконсульство США в Петербурге
      10:44
      Сегодня

      Российского брата украинского пранкера подозревают в распространении детского порно
      9:57
      Сегодня

      СК РФ провел обыски в квартире владелицы ТЦ «Зимняя вишня»

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018 530

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      1078

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      507

      Снова держит строй главный твой герой: группа «Зверобой» презентовала новый альбом о Родине. ФАН-ТВ

      11:08 29 Марта 2018
      1005

      Шедевры «Золотого века» голландской живописи: в Пушкинском — выставка Лейденской коллекции. ФАН-ТВ

      10:04 29 Марта 2018
      1547
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Кремль отреагировал на прекращение вещания RT в Вашингтоне

      Кремль отреагировал на прекращение вещания RT в Вашингтоне

      12:34   30 Марта 2018
      412
      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      12:22   30 Марта 2018
      6839
      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      11:13   30 Марта 2018
      14203
      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      11:06   30 Марта 2018
      14762