Космический грузовик «Прогресс МС-07» на месяц отстыковали от МКС

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Москва, 28 марта. Транспортный корабль «Прогресс МС-07» отстыковали от Международной космической станции (МКС). Как рассказали в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП), спустя месяц он будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

Отстыковка грузового космического грузовика состоялась в 16.50 мск. «Прогресс МС-07» будет находиться на орбите в автономном режиме до конца апреля. Во время нахождения в автономном полете на борту «Прогресса» будет проходить очередной этап космического эксперимента «Изгиб». На 26 апреля запланировано сведение с орбиты и затопление корабля в несудоходном районе Тихого океана.

Район падения несгоревших в плотных слоях атмосферы находится примерно в 3 тысячах километров восточнее столицы Новой Зеландии — Веллингтона.

«Прогресс МС-07» был запущен на ракете «Союз-2.1а» 14 октября 2017 года с космодрома Байконур. К МКС корабль пристыковался 14 октября.

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