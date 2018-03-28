В Раде предложили «украсить» флагами ОУН-УПА госучреждения Украины

В закладки

Киев, 28 марта. В Раде предложили вывешивать на зданиях государственных органов власти Украины флаг запрещенной в РФ националистической организации ОУН-УПА11.

28 марта соответствующий законопроект был зарегистрирован на сайте Верховной рады.

«Он (флаг ОУН-УПА — прим. ФАН) был одним из символов революции достоинства. И поэтому мы предлагаем на государственном уровне утвердить его применение. Это уже сделал ряд местных, в частности областных советов по всей Украине…» — заявил один из авторов инициативы, представитель националистической партии «Свобода» Андрей Ильенко. Его цитируют украинские СМИ.

Отметим, что проект закона предусматривает размещение флага ОУН-УПА на зданиях государственных органов Украины в дни государственных праздников (как минимум девять раз в году).

Напомним, ранее городские советы Киева, Львова, Житомира и Ивано-Франковска одобрили использование красно-черного символа националистов в праздничные дни вместе с украинским желто-синим флагом.

Три года назад президент Украины Петр Порошенко присвоил ОУН-УПА статус «борцов за независимость». Это решение резко осудили в России и ряде стран ЕС.

Организация украинских националистов в годы Великой Отечественной войны проводила карательные операции против жителей СССР, Польши и всей Восточной Европы, оказывая поддержку фашистским захватчикам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.