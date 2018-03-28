СК РФ подтвердил отсутствие квалификации у отладчика пожарной тревоги в ТРЦ «Зимняя вишня»

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Москва, 28 марта. Следственный комитет РФ подтвердил, что человек, который занимался монтажом и обслуживанием системы пожарной тревоги в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово, не имел необходимой квалификации. Об этом в среду заявил представитель ведомства, выступая в суде.

По его словам, установкой системы занимался Александр Никитин, который закончил профучилище по специальности повар-кондитер.

«Никакой специальности надлежащей у него не было, он не дипломированный, не высококвалифицированный специалист. Как на него могли возлагаться обязанности по пожарной безопасности — непонятно», — пояснил следователь.

При этом представитель СК заметил, что работодатель Никитина, директор компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, отзывался о своем подчиненном, как о «высококлассном специалисте».

Напомним, что пожар, вспыхнувший в воскресенье в «Зимней вишне», унес жизни 64 человек. Большинство погибших были детьми. Из-за трагедии в Кемерово петербургские театры в среду отменили спектакли, сообщает издание iReactor.

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