Кириенко рассказал, как трагедию в Кемерово использовали для провокаций

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Москва, 28 марта. Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко прокомментировал трагедию в Кемерово, которая унесла жизни 64 человек.

Кириенко отметил, что трагедия в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» сплотила людей.

«Огромное количество людей во всех городах страны создавали стихийные мемориалы, выходили на улицы, — констатировал представитель администрации президента. — В Москве вчера были три места, куда приходили люди. Чужого горя нет».

Он напомнил, что люди во время пожара жертвовали своей жизнь спасая других. Однако нашлись и те, кто решил использовать эту трагедию для провокаций. В Сети появлялось огромное количество фальсификаций о количестве жертв при пожаре, которые не соответствовали действительности.

«Мы точно понимаем, как это распространялось, — приводит слова Кириенко «Газета.ru». — Это уже не ошибка, это провокация. Мы понимаем опасность, мы понимаем, какой это удар для людей. Поэтому это вещи, с которыми нам придется работать».

Ранее СК РФ возбудил дело против украинца, распространившего фейк о погибших в Кемерово.

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