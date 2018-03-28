«Терминаторы» в армии России: эксперты прокомментировали отправку БМПТ в войска

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Первые экземпляры боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» были отправлены в вооруженные силы Российской Федерации. Об этом сообщает «Уралвагонзавод».

«Терминаторы», наконец, отправились в войска. На «Уралвагонзаводе» боевые машины поддержки танков загрузили на специальные платформы... все работы корпорация выполнила в рамках госконтракта, который в прошлом году был заключен с Министерством обороны России», — сообщили представители завода на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее «Уралвагонзавод» подчеркивал, что первая партия «Терминаторов» отправится на службу в марте-апреле 2018 года, а выполнение контракта завершится в начале 2019 года. Кроме того стало известно, что около 10 машин будут принимать участие в параде Победы на Красной площади.

«Нет ничего удивительного в том, что БМПТ направили в войска, ведь ранее она уже проходила проверку и апробацию в Сирии. Насколько я знаю, там машина показала себя только с лучшей стороны. Во время боевого применения в САР, «Терминатор» постоянно дорабатывался, военные специалисты подмечали все тонкости и вносили изменения в программу модернизации объекта. Впоследствии все эти данные учитывались при производстве следующих машин», — поясняет ситуацию эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По словам военного аналитика, современные боевые действия показывают, что даже такая серьезная военная техника как танк остается весьма уязвимой для огня противника, вооруженного противотанковыми ракетными комплексами.

«А «Терминатор», я уверен, может поддержать танки во время проведения каких-либо военных операций или атак. В отличие от обычных солдат, которые раньше прикрывали танки во время наступления, БМПТ более живуч и ему не так страшны разлетающиеся осколки во время скоротечного боя. А его («Терминатора») огневая мощь может решать задачи самой разной сложности. Отличная новость», — заключил эксперт

В свою очередь военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский считает, что новые боевые машины поддержки танков не получат массового применения в вооруженных силах Российской Федерации.

«Министерство обороны 12 штук всего заказало, и там сами пока не определились, как их вписать в существующую систему вооружений и организационно-штатную структуру войск. Вот опытно-войсковая эксплуатация позволит определиться с этим делом. На мой взгляд, массового распространения БМПТ в войсках все-таки не получат, поскольку танк все равно задачи способен решать более эффективно. Это видно на примере Восточной Гуты, где, именно опираясь на танки, штурмовые отряды сирийских войск вышибли боевиков и теперь успешно решают задачи по зачистке района», — заключил военный аналитик.

БМПТ «Терминатор» предназначен для сопровождения танков, обстрела огневыми средствами на поле боя, поражения вражеских противотанковых команд. Машина несет две 30-миллиметровых автоматических пушки 2A42 и два пулемета ПКТМ калибра 7,62 мм, которые могут использоваться против вероятных и идентифицированных противотанковых соединений. Это позволит российским танкам сосредоточиться на обстреле вражеских танков и достижении прорыва.

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