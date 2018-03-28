Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Россия
«Терминаторы» в армии России: эксперты прокомментировали отправку БМПТ в войска
Происшествия
Крупный пожар охватил строительные бытовки в Подмосковье
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Терминаторы» в армии России: эксперты прокомментировали отправку БМПТ в войска

    17:54  28 Марта 2018
    6166

    БМПТ "Терминатор"

    Первые экземпляры боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» были отправлены в вооруженные силы Российской Федерации. Об этом сообщает «Уралвагонзавод».

    «Терминаторы», наконец, отправились в войска. На «Уралвагонзаводе» боевые машины поддержки танков загрузили на специальные платформы... все работы корпорация выполнила в рамках госконтракта, который в прошлом году был заключен с Министерством обороны России», — сообщили представители завода на своей странице в социальной сети Facebook.

    Ранее «Уралвагонзавод» подчеркивал, что первая партия «Терминаторов» отправится на службу в марте-апреле 2018 года, а выполнение контракта завершится в начале 2019 года. Кроме того стало известно, что около 10 машин будут принимать участие в параде Победы на Красной площади.

    «Нет ничего удивительного в том, что БМПТ направили в войска, ведь ранее она уже проходила проверку и апробацию в Сирии. Насколько я знаю, там машина показала себя только с лучшей стороны. Во время боевого применения в САР, «Терминатор» постоянно дорабатывался, военные специалисты подмечали все тонкости и вносили изменения в программу модернизации объекта. Впоследствии все эти данные учитывались при производстве следующих машин», — поясняет ситуацию эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

    По словам военного аналитика, современные боевые действия показывают, что даже такая серьезная военная техника как танк остается весьма уязвимой для огня противника, вооруженного противотанковыми ракетными комплексами.

    «А «Терминатор», я уверен, может поддержать танки во время проведения каких-либо военных операций или атак. В отличие от обычных солдат, которые раньше прикрывали танки во время наступления, БМПТ более живуч и ему не так страшны разлетающиеся осколки во время скоротечного боя. А его («Терминатора») огневая мощь может решать задачи самой разной сложности. Отличная новость», — заключил эксперт

    БМПТ "Терминатор" на выставке вооружений

    В свою очередь военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский считает, что новые боевые машины поддержки танков не получат массового применения в вооруженных силах Российской Федерации.

    «Министерство обороны 12 штук всего заказало, и там сами пока не определились, как их вписать в существующую систему вооружений и организационно-штатную структуру войск. Вот опытно-войсковая эксплуатация позволит определиться с этим делом. На мой взгляд, массового распространения БМПТ в войсках все-таки не получат, поскольку танк все равно задачи способен решать более эффективно. Это видно на примере Восточной Гуты, где, именно опираясь на танки, штурмовые отряды сирийских войск вышибли боевиков и теперь успешно решают задачи по зачистке района», — заключил военный аналитик.

    БМПТ «Терминатор» предназначен для сопровождения танков, обстрела огневыми средствами на поле боя, поражения вражеских противотанковых команд. Машина несет две 30-миллиметровых автоматических пушки 2A42 и два пулемета ПКТМ калибра 7,62 мм, которые могут использоваться против вероятных и идентифицированных противотанковых соединений. Это позволит российским танкам сосредоточиться на обстреле вражеских танков и достижении прорыва.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Сергей Гагарин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #терминатор #уралвагонзавод #войска #бмпт
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Не нужно лгать»: только 40% украинцев доверяют своему телевидению

      13:22 30 Марта 2018 35
      Читать
      13:08
      Сегодня

      «Русские к нам очень хорошо относятся»: закрытие генконсульства США опечалило американцев в Петербурге
      12:59
      Сегодня

      Негде будет проводить пикеты: Стариков иронично прокомментировал закрытие генконсульства США в Петербурге
      11:37
      Сегодня

      Появилось видео, как американские дипломаты покидают генконсульство США в Петербурге
      10:44
      Сегодня

      Российского брата украинского пранкера подозревают в распространении детского порно
      9:57
      Сегодня

      СК РФ провел обыски в квартире владелицы ТЦ «Зимняя вишня»

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018 530

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      1078

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      507

      Снова держит строй главный твой герой: группа «Зверобой» презентовала новый альбом о Родине. ФАН-ТВ

      11:08 29 Марта 2018
      1005

      Шедевры «Золотого века» голландской живописи: в Пушкинском — выставка Лейденской коллекции. ФАН-ТВ

      10:04 29 Марта 2018
      1547
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Кремль отреагировал на прекращение вещания RT в Вашингтоне

      Кремль отреагировал на прекращение вещания RT в Вашингтоне

      12:34   30 Марта 2018
      412
      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      12:22   30 Марта 2018
      6839
      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      11:13   30 Марта 2018
      14203
      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      11:06   30 Марта 2018
      14762