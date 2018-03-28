Украинские эксперты по следам пожара в Кемерово: Любой киевский ТРЦ может стать братской могилой

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Трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» отозвалась масштабным эхом на Украине. Киевский мэр Виталий Кличко распорядился в срочном порядке проверить на пожарную безопасность все местные торговые комплексы, а некоторые местные ТРЦ сами провели учебные тревоги на случай возникновения пожара. Однако киевские эксперты по безопасности уверены — местные моллы в любой момент могут разделить страшную судьбу «Зимней вишни», поскольку реальные проверки на пожарную безопасность в последние годы них не проводились. Опасность повторения кемеровских событий в Киеве вместе с экспертами оценивал корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Киеве.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, жертвами которого стали 64 человека, из них 41 ребенок, по-настоящему всколыхнул киевлян. Уже который день они несут цветы и игрушки к российскому посольству, многие украинцы, забыв о политических противоречиях между нашими странами, скорбят вместе с россиянами. При этом украинцы говорят: «Россия для нас в данном случае — это своего рода зеркало, ведь ГОСТы при строительстве моллов и методы работы проверяющих у нас примерно одинаковые».

В свою очередь, власти Киева тоже заговорили о превентивных мерах. Мэр Киева Виталий Кличко еще в начале недели распорядился, чтобы все торгово-развлекательные центры Киева были проверены на соответствие нормам пожарной безопасности.

«Обращаю внимание владельцев торгово-развлекательных заведений и супермаркетов на необходимость обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности», — сказал замглавы горадминистрации Киева Петр Пантелеев.

А 27 марта киевляне объявили в соцсетях собственный флешмоб #ПроверьТорговыйЦентр.

«Предлагаю всем нам самим проверить все торговые центры, снять на видео и выложить в Facebook — где какие проблемы, открыты ли все двери, есть ли планы эвакуации, противопожарная сигнализация и т. д.», — написала инициатор акции, киевлянка Татьяна Лупова.

Как напоминают украинские СМИ, в Кемерово была отключена сигнализация, оповещающая о задымлении, были закрыты эвакуационные выходы, и люди хаотично пытались спастись сами.

Киевляне тут же начали выкладывать в соцсети свои наблюдения, сопровождая их фотографиями. Фурор в местных соцсетях вызвали снимки из ТРЦ «Магеллан» — на них хорошо видно, что все выходы на этажах завалены хламом или закрыты на замок. Авторы поста нашли только одну узкую дверь, через которую можно выйти.

«Самостийные» проверки прошли еще в двух торговых центрах Киева: в ТРЦ «Гулливер» — самом высоком торгово-офисном центре украинской столицы и в ТРЦ «Дрим Таун». Правда, в этих моллах особенных нарушений жители Киева не обнаружили.

Впрочем, эксперты, собравшиеся на встречу со СМИ по поводу противопожарных проверок моллов в Киеве, выразили уверенность — нарушения во всех ТРЦ все равно есть. Глава управления по чрезвычайным ситуациям киевской горадминистрации (КГГА) Роман Ткачук заявил: из года в год в ходе плановых проверок соблюдения пожарной безопасности почти во всех столичных ТРЦ выявляются одни и те же нарушения.

«Самые распространенные нарушения, с которыми мы сталкиваемся постоянно, — это неработающие средства пожаротушения. Это отсутствие пожарных рукавов, нерабочие или просроченные огнетушители, заставленные торговыми точками эвакуационные выходы, несоблюдение ширины этих выходов и т.д.», — заявил Ткачук.

По его словам, проблема усугубляется тем, что у пожарной службы нет возможности самостоятельно прийти с внеплановой проверкой того или иного объекта: на Украине продолжает действовать мораторий на проверки бизнеса. Чтобы проверить состояние объекта, пожарным требуются либо обращение его собственника, либо жалобы со стороны населения на нарушения.

«Но даже в случае жалоб мы оповещаем собственников ТРЦ о проверке за десять дней. Естественно, руководство ТРЦ начинает готовиться, включает все системы противопожарной безопасности, оповещения, разгоняют торговые точки, установленные на аварийных выходах. А как только проверка заканчивается, и мы уходим, они все это выключают — ведь обслуживать эти системы очень дорого. А бизнесменам сейчас лишние расходы не нужны», — с грустью констатировал Ткачук.

В свою очередь, киевские архитекторы говорят: хуже всего с пожарной безопасностью обстоят дела в киевских новостройках.

«Очень часто при оценке проекта строительства нового дома строители вынуждают проектировщиков заменять обшивочные материалы на более дешевые. Из-за этого застройщики пренебрегают уровнем пожароустойчивости материалов, — заявил архитектор Виктор Глеба. — Именно из-за этого многие новые высотки в Киеве периодически пылают. К тому же в Киеве грубо нарушаются градостроительные нормы. Одиноко стоящий дом потушить легко. Но если нарушен пожарный разрыв или построен слишком узкий проезд, то это уже проблема».

По мнению бывшего советника министра украинского МЧС Константина Гринчука, сам факт, что в Кемерово почти полностью сгорело почти все здание ТРЦ «Зимняя вишня», наглядная демонстрация того, что все строительные нормы были нарушены. По его словам, здания с такой огромной площадью, как торгово-развлекательные центры, должны четко делиться на противопожарные секции. И в случае возникновения пожара огонь должен быть локализован в одном «отсеке» — как на подводной лодке.

Но в силу того, что бизнес стремится получить максимальную прибыль от торговых площадей, сегодня эту норму никто не соблюдает. Во многих киевских моллах система торговых залов построена так, что огонь в считанные минуты может охватить тысячи метров пространства и погубить десятки людей.

«Так, к огромному сожалению, и произошло в Кемерово, — резюмировал Константин Гринчук. — Исходя из опыта работы в министерстве чрезвычайных ситуаций Украины, должен констатировать: пожары, подобные того, что произошел в Кемерово, Киеву еще только предстоят. Если говорить откровенно, то их вероятность закладывается сегодня — недобросовестным исполнением своих обязанностей работниками строительно-архитектурной инспекции».

Вторая бомба под безопасность киевских ТРЦ закладывается халатным отношением к инспектированию таких объектов на предмет пожарной безопасности, отметил Гринчук.

«У нас в последние годы система профилактического инспектирования практически не работала. И теперь невозможно наскоком обезопасить все торговые и торгово-развлекательные центры в столице: их начитывается 125 единиц, и на проверку абсолютно всех точек потребуется масса времени. Достаточно сказать, что на проверку только одного молла необходимо от семи до десяти дней. К тому же, как это заведено на Украине, бизнес наверняка постарается «решать вопросы» с проверяющими, и из-за этого целый ряд недочетов останется».

По словам экс-советника главы украинского МЧС, наглядный пример опасного молла — ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, где несколько десятков тысяч квадратных метров торговых помещений не имеют никакой защиты от распространения пожара.

«Потенциально — это такая же «братская могила» для посетителей, какой стала российская «Зимняя вишня», — отметил Гринчук. — Таким образом, две главные составляющие возможной трагедии — это сопротивление бизнеса выполнению противопожарных норм, а также невыполнение украинской пожарной инспекцией своих прямых обязанностей».

По сути, в этом плане проверяющие работают «от пинка до пинка», посетовал экс-чиновник.

«Выступит премьер-министр, скажет: «Все проверить», — и все кинутся проверять. И еще неизвестно, как и докуда они дойдут. А потом эта история постепенно забудется, и все начнут жить по-старому. Сегодня в Киеве десятки объектов, не только ТРЦ, но и жилых зданий, при строительстве которых украдены десятки миллионов гривен, сэкономленные на пожарной безопасности. Поэтому такие трагедии, как в Кемерово, — в Киеве просто неизбежны. И мы являемся заложниками этой ситуации», — резюмировал Константин Гринчук.

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