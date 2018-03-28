Как русские «Титаник» утопили: еще одна британская презентация о вине России

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В распоряжении Федерального агентства новостей оказалась копия очередной презентации британской дипломатической миссии в Москве для иностранных послов. На этот раз секретный доклад Форин-офис был посвящен одной из самых знаковых катастроф XX века — крушению круизного лайнера «Титаник» в апреле 1912 года в водах Атлантики.

По утверждению внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства, эта бьющая наотмашь презентация, традиционно состоящая из шести слайдов, неопровержимо доказывает прямую и явную вину России, и прежде всего ее лидера Влада Путина, в гибели знаменитого судна.

Презентация подкреплена свидетельскими показаниями официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт о щупальцах, цитируем, «чудовища из морских глубин». Необходимо отметить, что уровень компетенции и доказательной базы англосаксонской дипломатии остается на недосягаемой высоте, достигнутой при подготовке аналогичного доклада по делу об отравлении Сергея Скрипаля.

Для русскоязычной аудитории ФАН публикует слайды этой презентации в переводе на русский язык, без вставок и купюр.

Слайд 1:

Слайд 2:

Слайд 3:

Слайд 4:

Слайд 5:

Слайд 6:

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ФАН уверено, что впереди нас ждут новые разоблачительные презентации из британского посольства: от темы убийства президента США Джона Кеннеди до разгадки тайны снежного человека, созданного в тайных лабораториях «кей-джи-би».

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