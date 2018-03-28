Кемеровская епархия готова оказать психологическую помощь всем страждущим

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Москва, 28 марта. Отдел социального служения и благотворительности Кемеровской епархии обнародовал список психологов, готовых помочь пострадавшим после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».

Консультацией специалистов, как сообщили ФАН представители Епархии, могут воспользоваться абсолютно все страждущие: семьи погибших, пострадавшие и посторонние люди, воспринявшие трагедию как свою собственную. Встречи можно назначить лично на любое удобное время как лично, так и по телефону.

Напомним, при пожаре в кемеровском ТЦ погибли, по последним данным, 64 человека. 28 марта в России объявлен день траура.

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