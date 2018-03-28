Съемки фильмов о Вооруженных силах России начнутся в 2018 году — Шойгу

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Москва, 28 марта. В 2018 году стартуют съемки нескольких патриотических фильмов, посвященных деятельности Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом заявил в среду министр обороны страны Сергей Шойгу.

Как подчеркнул политик, уровень доверия общества к ВС РФ повысился благодаря кропотливой работе ведомства.

«Большой популярностью в интернете пользуются видеоролики о службе по контракту. В этом году начнутся съемки фильмов о видах и родах войск ВС РФ, а также о наиболее значимых армейских мероприятиях», — отметил Шойгу.

Министр также положительно оценивает результаты создания всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»

«Министерство обороны активно поддерживает движение, выстраивая... единую систему патриотической работы в молодежной среде», — резюмировал он.

Напомним, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о том, что в ближайшее время планируется наладить серийное производство боевых роботов в стране.

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