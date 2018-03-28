Путин поручил проверить все версии трагедии в Кемерове

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Москва, 28 марта. Расследование пожара в ТЦ «Зимняя вишня» должно быть полноценным, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручил проверить все версии причин трагедии в Кемерове.

Президент также поручил главе СК РФ Александру Бастрыкину регулярно докладывать ему о ходе расследования.

«Разумеется, должны быть проверены все версии. Все, без исключения, но версия о каких-то злоумышленниках, она, конечно, очень удобна для тех, кто сегодня является подозреваемыми. Это первое», — сказал Путин.

Он призвал провести полноценное расследование и обосновать версии экспертизами в случае ее подтверждения.

«Остается все-таки непонятным, почему ничего не сделано для исправления вышедшей из строя системой сигнализации? Почему вручную не была использована кнопка оповещения, почему двери оказались закрытыми, там очень много «почему», — подчеркнул глава государства.

Также вопросы у Путина вызвало использование горючих материалов в ТЦ. Глава СК РФ пообещал разобраться со всеми вопросами.

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