Минэнерго РФ: Поправки к газовой директиве ЕС носят дискриминационный характер

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Москва, 28 марта. В Министерстве энергетики России заявили, что предложенные Еврокомиссией поправки к газовой директиве Европейского союза носят дискриминационный и политический характер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минэнерго РФ.

«Мы уверены, что инициатива носит дискриминационный характер, носит чисто политический характер и противоречит общепринятым нормам в области морского права», — сообщил представитель ведомства.

Ранее юридическая служба Совета ЕС признала, что поправки Еврокомиссии к газовой директиве Евросоюза не позволят подвести газотранспортные сети из третьих стран под нормы третьего энергопакета, и фактически обяжут Еврокомиссию искать соглашение с Россией по «Северному потоку – 2».

После принятия поправок к газовой директиве ЕС получит право заключать соглашения со странами не входящими в состав Евросоюза по строительству или использованию газопроводов, которые затрагивают общий энергетический рынок Европейского союза. При этом члены ЕС больше не смогут принимать на себя международные обязательства, которые могут затронуть нормы газовой директивы Евросоюза.

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