Четыре человека получили травмы при падении лифта в Московской области

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Москва, 28 марта. Четыре человека получили травмы при падении грузового лифта в Московской области.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел в деревне Слобода в Ленинском районе Подмосковья. Сообщается, что по неустановленной пока причине упал грузовой лифт, в котором находились рабочие. Четверо получили травмы, их жизни ничто не угрожает.

Лифт использовался в складском здании для подъема оборудования. Падение произошло с высоты трех метров.

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